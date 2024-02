Biden: USA üritab vahendada Gazas vähemalt kuuenädalast vaherahu

Biden ja Jordaania kuningas Abdullah II pidasid teemal ühise pressikonverentsi.

"USA töötab Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi vahelise pantvangilepingu kallal, mis tooks Gazasse kohese ja püsiva rahuperioodi vähemalt kuueks nädalaks," kinnitas Biden.

Abdullah II nõudis omakorda viivitamatut relvarahu Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi vahel.

"Me vajame praegu püsivat relvarahu," toonitas kuningas.

"Iisraeli maapealne rünnak Gaza lõunaosas asuvale rahvarohkele Rafah´ linnale toob kindlasti kaasa uue humanitaarkatastroofi," hoiatas Abdullah II.

"Me ei saa kõrvalt vaadata ja lasta sellel jätkuda. Vajame kestvat relvarahu praegu ja kohe – see sõda peab lõppema," lisas kuningas, kes on korduvalt nõudnud täielikku sõjategevuse lõpetamist.

Jordaania kuningas kohtus president Bideniga silmast silma esimest korda pärast äärmusrühmituse Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakut Iisraeli vastu.