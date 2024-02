NATO Euroopa liitlased: kaitseallianss ei saa olla valikuline

USA endise presidendi ning tõenäolise vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi kommentaare on saatnud ohked üle Euroopa. Esmaspäeval ütles Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrell, et NATO pole nagu Rootsi laud, kus saad valida, mida tahad.

"NATO ei saa olla Rootsi laua sarnane sõjaline liit. Ta ei saa sõltuda selle inimese huumorist, kus parajasti on USA president. Täna jah, homme ei, sõltuvalt sellest, kes sa oled. Kuulge, olgem nüüd tõsised. NATO ei saa olla Rootsi laud. See kas eksisteerib või ei eksisteeri," sõnas Borrell.

Temaga üsna sarnaseid mõtteid väljendas esmaspäeval ka Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et NATO lubadus on üks kõigi ja kõik ühe eest. Ning et selle kahtluse alla seadmine on vastutustundetu ja ohtlik. Samas osales ta esmaspäeval ka Rheinmetalli uue mürsutehase avamisel, kus väljendas end mikrofonide ees märksa diplomaatilisemalt.

"Olen täiesti kindel, et NATO on hädavajalik USA-le, Kanadale, Euroopa riikidele ning meie pikaajaline koostöö alates Teisest maailmasõjast on miski, mis on tugev liit ka tulevikuks. Jääme selle juurde ning USA president jääb selle juurde ja ma olen kindel, et ka ameerika inimesed teevad seda," sõnas Scholz.

Samas on Euroopa poliitikud osavalt mööda vaadanud faktist, et ka nemad on suhtunud NATO kohustustesse valikuliselt. Eelkõige just kaitsele tehtavate kulutuste suhtes, sest paljud riigid pole kahe protsendi kohustust täitnud aastakümneid. Sellele viitas esmaspäevasel mürsutehase avamisel toimunud debatis ka Müncheni julgeolekukonverentsi kaitseekspert Nico Lange. Tema sõnul võtab olukorraga kohanemine Euroopas liiga kaua aega.

"See on liiga aeglane. Kantsleri kõne Zeitenwende teemal peeti kaks aastat tagasi. See mürsutehas oleks pidanud avatama kohe pärast seda, mitte kaks aastat hiljem. Ja sellel, et Ukraina kaotab riigi idaosas maad, on otsene seos sellega, et meie Euroopa juhtiva tööstusriigina pole suutnud toota piisavalt laskemoona," sõnas Lange.

Seega tulebki Euroopa liitlastel nüüd oma osa ära teha, et võimalik järgmine USA president ei käiks neile kaitsekulutuste teemal loenguid pidamas.