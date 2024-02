Haapsalu raudtee toetusrühm: ehituseks saaks kasutada CO2 raha

Valitsuses Haapsalu raudtee rahastamise teemal arutelusid veel toimunud ei ole, kuid koalitsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Ranna sõnul peaksid need lähinädalatel toimuma.

"Toetusrühma poolt oleme ministritega käinud kohtumas. Selgitanud veel kord seda perspektiivi, vajadust ja nägemust, millist muutust raudteeühendus võiks Lääne-Eesti elanikele tuua," ütles Rand ERR-ile.

"Eks selle nimel tuleb tööd edasi teha. Väga loodame, et ka õige pea jõuab valitsusse regionaalministeeriumis ettevalmistamisel olev liikuvusreform, mis näeb, et ühistranspordi nii-öelda põhisambaks Eesti erisuundades on raudteeühendus. Lääne-Eestis on raudteeühenduse puudumine Rohukülaga kitsaskoht," sõnas Rand.

Randi hinnangul saaks raudtee ehitamiseks kasutada CO2 kvoodi müügi vahendeid.

Stsenaariumile, et raudteed ei ehitata, Rand arutada ei soovinud. "Ma pigem paneks hetkel kogu energia sellele, et see raudtee üks hetk Rohukülla jõuab," ütles Rand.

Kliimaministeeriumi avalike suhete nõunik Martin-Erich Torjuse sõnul on raudteelõik projekteeritud lõpuni, seega plaani, et projekt jääks ainult paberile, ei ole.

"Samas tuleb arvestada riigi rahaliste võimalustega – kui on võimalik raudteele rahalisi vahendeid eraldada, siis kaalutakse Rohuküla raudtee edasi ehitamist," lausus Torjus.