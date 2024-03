Kaja Kallas sotsiaalmeedias: Haapsalu raudtee ehitamise plaan ei ole jõus

Peaminister Kaja Kallas kirjutas pühapäeval X-is (endise nimega Twitter), et Haapsalu raudtee ehitamise plaan ei ole jõus. Regionaalminister Madis Kallase sõnul aga jätkuvad ehituseks ettevalmistavad tööd.

Peaminister Kaja Kallaselt küsiti pühapäeval X-is, kas olukorras, kus tõstetakse makse, on endiselt jõus plaan ehitada Haapsalu raudtee. Peaminister vastas, et plaan ei ole jõus.

ERR-i päringule, kas peaministri kommentaarist võib järeldada, et Haapsalu raudteed ei ehitata, vastas regionaalminister Madis Kallas, et raudtee väljaehitamine on regionaalpoliitiliselt väga oluline ning selleks käivad ettevalmistused.

"Tegemist on regionaalpoliitiliselt väga olulise teemaga ning oleme valmis selle sammu vajalikkust põhjendama ning partneritega seda arutama. Lõplik rahastus on veel otsustamata, samas on ettevalmistavad tööd jätkunud," ütles regionaalminister Madis Kallas.

Kallas lisas, et antud suunal on projekteerimine lõppenud ning kogu trassi ulatuses on taotletud ja välja antud ehitusload. Turba-Risti lõigul tehakse raadamisi, ütles ta.

"Mõistame väga hästi, et investeeringuvajadusi on ka teistes piirkondades, kuid oleme valmis seda kõike koalitsioonipartneritega arutama ja siis tegema lõplikud otsused 2024. ja 2025. aasta investeeringute osas," sõnas Kallas.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu sõnul ei ole hetkeseisuga tehtud otsust Haapsalu raudtee ehitusega jätkata ning selleks ei ole eelarvelisi vahendeid ette nähtud.

"Selleks, et Haapsalu raudtee ehituse võimaliku rahastuse osas alustada diskussioone, on esmalt oluline saada ülevaade regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ettepanekutest liikuvusreformi läbiviimiseks," ütles Salmu.

Ta lisas, et seejärel saab kogumis hinnata, millised raudtee investeeringud on siseriikliku liikuvuse paremaks korraldamiseks esmavajalikud ning kas ja mis roll saab seal olema Haapsalu raudteeühendusel.

Kõik Haapsalu raudteelõigud Turbast Rohukülani on projekteeritud, kuid valitsus pole ehituseks raha eraldanud. Ehituse maksumus on hinnanguliselt 115 miljonit eurot ning selle ehituseks saaks Haapsalu raudtee toetajate sõnul kasutada CO2 kvoodi müügist saadud raha.

Raudtee Turbast Haapsaluni on kavandatud nii, et võimaldab rongil sõita kuni 160-kilomeetrise tunnikiirusega. Haapsalu ja Rohuküla vahel hakkaks rong sõitma aeglasemalt, kuni 120-kilomeetrise tunnikiirusega.