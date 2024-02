EL-i kliimavolinik: Euroopa sõltub aina rohkem Hiina rohetehnoloogiatest

Euroopa Liit sõltub aina rohkem Hiinast rohepöörde elluviimisel ja roheliste tehnoloogiate kasutuselevõtul, hoiatas Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra, kelle sõnul on selline sõltuvus problemaatiline.

Euroopa oli minevikus päikesepaneelide suurim tootja, kuid kaotas selle positsiooni Hiinale kümmekond aastat tagasi, ütles Hoekstra teisipäeval.

"Nüüd on see suuresti Hiina asi," vahendas Hollandi voliniku sõnu Euractiv.

"Ning teate, mida roheliseks me muutume, seda punasemaks me saame. Meie sõltuvus Hiinast kasvab meie püüdluses saada rohelisemaks, mis on problemaatiline," ütles Hoekstra, viidates Hiinat valitseva kommunistliku partei tunnusvärvile.

Euroopa päikesepaneelide tootjad on hoiatanud, et nad peavad tootmise lõpetame, kui EL ei astu erakorralisi meetmeid sektori päästmiseks.

Müümata paneelide varud on kasvanud viimastel aastatel, samas kui odavate Hiina päikesepaneelide sissevool kasvab ning nõudlus Euroopa tootjate paneelide järele langeb.

Kui müümata varude ostmine valitsuste poolt pole võimalik, soovib tööstus, et Euroopa Komisjon kehtestaks kaitsemeetmeid nagu imporditollid ja -kvoodid.

Komisjon ei toeta aga sellist ettepanekut, kartes, et impordipiirangud kahjustaks EL-i eesmärki päikeseenergia tootmisvõimsuse kasvatamiseks 600 gigavatini 2030. aastal. Praegu on Euroopas paigaldatud 263 gigavati ulatuses päikesepaneele.

"Võttes arvesse, et me sõltume väga suures ulatuses impordist EL-i päikeseenergia paigaldamise eesmärkide täitmiseks, tuleb iga võimaliku meetme kaalumisel arvestada energiaülemineku eesmärkidega, mida oleme endale seadnud," ütles komisjoni finantsteenuste eest vastutav volinik Mairead McGuinness.

Päikesepaneelide tootmine pole ainus Hiina impordite poolt mõjutatud sektor. EL seisab samuti silmitsi Hiina kasvava konkurentsiga tuulegeneraatorite ja elektrisõidukite valdkonnas, mida toodetakse odavalt Hiinas ja eksporditakse seejärel Euroopasse.

Hoekstra ütles, et importimise asemel peab Euroopa võtma juhtrolli rohetehnoloogia tootmisel.

"Me peame olema eespool. Meie ettevõttetele meeldib olla eespool. Ning olen absoluutselt veendunud, et siin peituvad hiiglaslikud ärivõimalused," ütles kliimavolinik.

Eelmisel nädalal kiitis Euroopa Parlament heaks nullnetotööstuse määruse (NZIA), millega seatakse eesmärgiks päikesepaneelide, tuulegeneraatorite, soojuspumpade ja elektriakude tootmist vähemalt 40 protsendi ulatuses EL-is 2030. aastaks.