Reformierakonna uus kommunikatsiooniplaan: peab näitama natuke alandlikkust

"Me peame näitama natuke alandlikkust. Me peame tunnistama mõningaid ebaõnnestumisi," seisab ajalehe teatel erakonna peasekretäri Timo Suslovi pärast strateegiapäeva erakonnakaaslastele saadetud strateegiat tutvustavas kirjas.

"Maksutõusud oleks võinud teha paremini. Kõik korraga ja ehk natuke rohkem. Võib-olla vähem kaootiliselt. Mis iganes see ka poleks, me PEAME näitama natuke alandlikkust ja tunnistama midagi. Me ei saa praegu olla ülbed. Rasketel aegadel on empaatia näitamine hädavajalik, see ei näita nõrkust," seisab kirjas.

Selle mõtte võttis kliimaminister Kristen Michal juba samal nädalal ETV "Esimeses stuudios" kasutusele, tõdeb ajaleht. "Ma meenutan, meile on antud ikkagi tohutult suur mandaat ja seda mandaati peaks meenutama eesti keeles võib-olla harva kasutatava sõnaga, alandlikkusega, et see on ka vastutus," sõnas minister.

Suslov manitses Reformierakonna poliitikuid mitte käituma üleolevalt.

"Me peame inimestele meelde tuletama Reformi täidetud lubadusi. Läbi kõigi raskuste oleme tegelikult palju ära teinud. Seda kõike tuleb meelde tuletada, aga MITTE ÜLEOLEVALT," seisab kirjas suurte tähtedega.

"Reformierakonna brändi senised põhitunnused on "pädev, professionaalne, kindlakäeline riigijuhtimine", "täiskasvanud inimesed ruumis" ja "head majanduse tundjad/eestvedajad". Me peame tagama, et Reformi bränd ei kahjustuks pikemas perspektiivis. See on prioriteet. Kuidas inimesed meid tajuvad," võttis Suslov strateegia kokku.

Kommunikatsioonistrateegia rõhutab ka ühtsust ja ootuste seadmist madalale.

"Kui kakleme avalikult ja oleme lõhestunud, intriigitseme, oleme jällegi ebaselged, nõrgemad ja meid on raskem ka toetada," kirjutas Suslov. "Ajad ongi rasked, väljavaade edasi veelgi kehvem, see pilt tuleb otse ja rasvaselt ära maalida. /.../ Peamegi seadma madalad ootused – tunneli lõpus on valgus –, kuid see EI tule kohe. Me ei tohi üle lubada, et asjad lähevad varsti paremaks. See võib võtta üksjagu (ja võtabki!) aega."