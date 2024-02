Eurodirektiivi järgi tuleb pool miljonit elektriarvestit välja vahetada

Aastatel 2013–2016 vahetati välja kõik Eesti elektriarvestid kaugloetavate mõõturite vastu. Need seadmed võimaldavad tunniajalist tarbimise arvetust. Kuid järgmisest aastast hakkab kehtima eurodirektiiv, mille järgi viiakse elektri arvestuse periood üle 15 minuti peale.

"Täna on Elektrilevil umbes 700 000 arvestit üle Eesti ja nendest juba 120 000 võimaldavad 15 minuti mõõtmist. Ülejäänutel on veel kasulikku eluiga alles. Aastal 2025 me teeme seda, mida meil on mõistlik teha ehk kiirustades ei ole mõtet välja vahetada 100 miljoni euro eest arvesteid," lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Seetõttu saavad järgmiseks aastaks uue arvesti elektri suurtarbijad.

"2025. aasta alguseks on meil kõikidele 200-amprise peakaitsmega tarbijatele ja kõikidele üle 15-kilovatise võimsusega tootjatele paigaldatud uued arvestid," ütles Härm.

Uus arvesti maksaks paarsada eurot, mida tarbija maksab kinni võrgutasu kaudu. Mõistlik oleks praegused arvestid umbes 14-aastase tegevusea lõpuni kasutada, ütles Härm. Just seetõttu küsis Elektrilevi konkurentsiametilt direktiivi ülevõtmiseks ajapikendust.

"Tavatarbija jaoks 2031 on see tähtaeg, mille me oleme erandite läbirääkimiste käigus saavutanud, et mõõteseadmeid /.../ vahetakse välja järk-järgult," lausus konkurentsiameti energiaosakonna juhataja Margus Kasepalu.

Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgu eeskiri on tegelikult juba seitse aastat vana direktiiv, mille järgi eelkõige elektrivõrkude andmevahetus peaks olema 2025. aastal 15 minuti põhine, ütles Kasepalu. Sellele arvestusele läheb üle ka elektribörs, märkis Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

"Kui börsi arvestus lähebki 15 minuti peale ühel hetkel, siis sisuliselt kõik paketid, mis täna arvestavad börsi tunnihinda, arvestavad tol hetkel börsi 15 minuti hinda. Enamik Elektrilevi mõõtmeseadmeid seda täna ei võimalda. Näiteks jaotatakse tunnikogus lihtsalt neljaks. Ja päeva lõpuks, kui jagatakse neljaks, siis klient ei tunneta absoluutselt mingit vahet," ütles Nõu.