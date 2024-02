Aianduspoodides käib seemnete müük täistuuridel

Rohenäpud ründavad juba aianduspoode, sest seemneostu hooaeg on alanud. Herne-, kurgi- ja tomatiseemned juhivad kaubavalikut praegu, vabariigi aastapäeval aga on õige aeg tšillit külvata.

Pärnu külje all asuvas maitse- ja ravimtaimedega tegelevas Tamme talus kasvatatakse tšillit juba peaaegu 15 aastat. Aasta toodang on 1000 taime, mille saak läheb marinaadi. Tšilli kasvuaeg on pikk. Et augustis saaki saada, tuleb praegu külvata.

"Usinamatel aiandushuvilistel on võib-olla tšillid ja paprikad juba külvatud, aga mina tavaliselt külvan tootmiskasvuhoonesse umbes vabariigi aastapäeval," ütles Tamme talu perenaine Heli Viedehof.

Usutakse, et tšilli puhastab seedesüsteemi bakteritest, kuid ei sobi igaühe maitse valulävega. On erinevaid nõuandeid, kuidas tulitavat suud kustutada, kuid tšilli meenutab end veel ka järgmisel päeval.

"Mõni ütleb, et joo sooja vett, mõni ütleb, et võta suhkrut. Mõni kirjandus ütleb, et võta hapupiima. /.../ Eks meil tagumine suu annab märku sellest, et eelmisel päeval on tšillit söödud," rääkis Viedehof.

Aianduspoodides algas seemnete ostuhooaeg juba jaanuaris, kui need müügile tulid. Praegu käib müük täistuuridel. Seemnete ostuga teenib plusspunkte nii vanaemalt kui ka ämmalt.

"Valin praegu tomatiseemneid. Plaanis on viia vanaemale-vanaisale," rääkis poes seemneid valinud Liis.

"Veebruaris, viiendal nädalal seemnete müük on hoogustunud. Praeguseks, ma arvan, me oleme ära müünud juba umbes 25 protsenti sellest kogusest, mille me aastas oleme plaaninud müüa," selgitas Hortese turundusjuht Riina Ruus.

Pingerida pidavat juhtima aedhernes Aamisepp – põllumajandusteadlase Julius Aamisepa nime järgi. Aamisepa kannul püsivad kurgiseemned Adam ja Dirigent.