Tartu halduskohus arutab Palestiina meeleavalduse keelamise kaebust

Palestiina meeleavalduse korraldaja Agnes Joyet kaebas halduskohtu otsuse kaebus tagastada edasi Tartu ringkonnakohtusse, kes üldjoontes nõustus kaebaja seisukohtadega ning leidis, et kaebuse tagastamine kaebeõiguse ilmselge puudumise tõttu ei ole põhjendatud.

"Sel nädalal jõustus ringkonnakohtu määrus ning Tartu halduskohus võttis viimaks kaebuse menetlusse," ütles kaebaja esindaja vandeadvokaat Kalev Aavik ERR-ile.

Tartu ringkonnakohus leidis määruses muuhulgas, et halduskohtumenetluse ülesanne on eelkõige isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel. "Praeguses asjas kirjeldas kaebaja politsei- ja piirivalveameti tegevust, mis riivas kaebaja põhiõigusi ‒ koosolekuvabadust ja sõnavabadust. Tegemist on kaalukate põhiõigustega, mille riivet võib kaebuses kirjeldatud asjaolusid arvestades eeldada," leidis kohus.

Tartu halduskohus ei võtnud detsembris vastu talle esitatud kaebust Tartu politsei otsusele keelata 17. novembrile planeeritud palestiinlaste toetuseks mõeldud meeleavaldus. Kohtu sõnul puudus menetluseks preventiivne huvi. Samuti pidas kohus oluliseks asjaolu, et politsei- ja piirivalveamet võimaldas pärast 17. novembri keeldumist kaebajal avaliku koosoleku pidamise 2. detsembril 2023.

9. novembril laekus politseile avaliku koosoleku registreerimise teade, mille kohaselt plaaniti 18. novembril korraldada Tartu Raekoja platsil rahumeelset ja rahvusvahelisele õigusele viitava infoga avalikku kogunemist.

Tartu politseijaoskond kaalutles otsuse tegemist, kuid jõudis seisukohale, et ei luba antud avalikku koosolekut korraldada, sest koosolekule võivad ilmuda ka teised kodanikud plakatitega, mis võivad sisaldada agressiooni õigustamist.