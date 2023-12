Politsei määras viiele Palestiina toetusmeeleavaldusel osalenule trahvi

Politsei selgitas, et eemaldas meeleavalduselt kokku viis inimest ning alustas nende suhtes väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi 151'1 alusel, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist.

5. detsembril koostati väärteoasjades otsused ja karistuseks määrati rahatrahvid.

Politsei ei avaldanud trahvide suurusi, sest otsused ei ole veel jõustunud. Otsuse peale on võimalik esitada kohtule kaebus 15 päeva jooksul.

Politsei viis pühapäeval Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud meeleavalduselt menetlustoimingute alustamiseks jaoskonda viis inimest, kes kasutasid loosungit "From the river to the sea, Palestine will be free" (eesti keeles Palestiina saagu vabaks jõest mereni), sest tõlgendas seda Iisraeli riigi vastasena.