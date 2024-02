Saksa parlament hääletas kanepi legaliseerimise poolt

Kanepi legaliseerimise poolt hääletas 407 saadikut, vastu oli 226 saadikut, neli saadikut jäi erapooletuks, vahendas Deutsche Welle.

Valitsuse pakutud reformi järgi saavad kõik vähemalt 18-aastased Saksa elanikud omada kuni 25 grammi kanepit korraga ja kasvatada kodus kuni kolm kanepitaime.

Seadus näeb ette niinimetatud kanepiklubide loomist, mis hakkavad kasvatama ja müüma oma liikmetele kanepit. Ühe kanepiklubi liikmete arvule on seatud 500 inimese piirang ning klubi ei tohi teenida kasumit, lisaks ei tohi sama isik kuuluda rohkem kui ühte klubisse. Klubi saab müüa liikmetele vanuses 18 kuni 20 eluaastat kuni 30 grammi kanepit kuus ja 21-aastastele ja vanematele liikmetele kuni 50 grammi kanepit kuus, edastab Saksa avalik-õigusliku ringhäälingu ARD saade Tagesschau.

"Ma eeldan, et aasta jooksul on meil Saksamaal 3000 või isegi 4000 klubi," ütles kanepiklubide katusorganisatsiooni esimees Steffen Geyer. Juba enne seaduse vastuvõtmist esitati 300 taotlust kanepiklubi avamiseks.

Kanepit oleks jätkuvalt keelatud tarvitada koolides ja spordirajatistes või nende läheduses. Samuti ei tohi tegutseda kanepiklubid koolide läheduses ega reklaamida oma tegevust. Avalikus ruumis oleks kanepi suitsetamine keelatud pärast kella 20.00.

Lisaks näeb seaduseelnõu ette, et kõik seni kanepi tarvitamises süüdimõistetud, keda poleks uue seaduseelnõu järgi karistatud, saavad taotleda oma süüdimõistmise tühistamist ja karistusregistrist eelmise kande kustutamist.

See säte on põhjuseks, miks kohtunikud ei toeta kanepi legaliseerimise eelnõu.

"Kohtud ootavad üle 100 000 toimiku üleriigiliselt, mida kanepikuritegude eest määratud karistuste tagasiulatuva tühistamise korral tuleb uuesti kontrollida," ütles Saksamaa kohtunike ühingu föderaalne tegevjuht Sven Rebehn, kelle sõnul käiks iga toimiku ülevaatamine käsitsi, mis nõuaks ohtralt töötunde.

Arstid hoiatavad samuti kanepi tarvitamisega kaasnevate ohtude eest.

"Kanep on aine, millel on esiteks sõltuvuspotentsiaal: umbes kümnel protsendil kanepi tarvitajatest on sõltuvus," ütles WDR-ile arstide liidu president Klaus Reinhardt.

Teiseks võib Reinhardti sõnul regulaarne kanepi tarbimine kuni 25. eluaastani põhjustada aju küpsemisprotsessi pöördumatuid kahjustusi. Ta kardab, et kanepi legaliseerimine võimaldaks senisest rohkematel inimestel seda ainet proovida.

Samas ütleb Saksamaa terviseminister Karl Lauterbach, et seadus aitab piirata musta turgu ja kaitseb noori.

"Selle seadusega saavutame selle, et piirame oluliselt musta turgu, kaitseme paremini lapsi ja noori ning meil oleks ohutu toode vanematele tarbijatele," ütles Lauterbach. Senine poliitika on tema sõnul läbi kukkunud, sest tarbijaid, sealhulgas noori, on järjest rohkem.

Kanepiklubide loomine on alles esimene samm: seadus näeb ette, et teises faasis lubatakse ka kanepi müüki selleks mõeldud poodides kommertsalustel. Samas enne üleriigilisel tasandil vabamüüki lubamist on kavas korraldada vähemalt viie aasta pikkuseid katsetusi konkreetsetes kohalikes omavalitsustes.

Algselt kavatses valitsus lubada kanepi kommertsmüüki kohe, kuid Euroopa Komisjoni nõudel oli see sunnitud seaduseelnõu muutma. Saksa valitsuse sõnul on vaja eelnõu uue versiooni järgi nii katsetuste korraldamiseks kui pärast katseperioodi lõppu üleriigilise vabamüüki lubamist Euroopa Komisjoni heakskiitu, mida komisjon ei pruugi anda. Seetõttu võib reform piirduda ainult kanepiklubide avamisega.

Lauterbach oli kindel, et seadus võetakse reedel muutmata kujul vastu.

"See on oluline edasiminek meie uimastipoliitikas," ütles sotsiaaldemokraadist terviseminister.

Peamine Saksamaa opositsioonijõud Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) kutsusid aga kõhklevaid saadikuid üles hääletama eelnõu vastu.

"Lõpetage see vastutustundetu projekt," ütles CDU tervishoiuvaldkonna kõneisik Tino Sorge, lisades, et eelnõu üle tuleks hääletada avalikult ja nimeliselt.

Pärast Saksamaa parlamendi Bundestagi läbimist läheb eelnõu ülemkoja Bundesrati saadikute kätte otsustamiseks. Bundesrati saadikud on määratud ametisse Saksa liidumaade valitsuste poolt ning alluvad hääletustel oma liidumaa valitsuse soovidele.

Baierimaad valitsev CSU ja selle koalitsioonipartner Vabad Valijad (Freie Wähler) soovivad takistada eelnõu vastuvõtmist, nõudes uute läbirääkimiste avamist eelnõu muutmiseks, milles osaleks mõlema parlamendikoja saadikud. Kui algatusega ühinevad ka teised liidumaad, võib CSU algatus õnnestuda ja eelnõu takerdub teadmata ajaks.