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Saksamaa võimuliit jõudis maksureformis kokkuleppele

Välismaa
Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Välismaa

Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas neljapäeval, et võimuliit jõudis maksureformis kokkuleppele. Valitsus vähendab madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ning rahastab seda kõrgepalgaliste maksude tõstmisega.

Saksamaa praeguse valitsuse moodustavad konservatiivne kristlik-demokraatlik liit (CDU) ja sotsiaaldemokraatlik partei (SPD).  Ideoloogiliselt erineva ilmavaatega koalitsiooniparteid püüdsid reformides kokkuleppele jõuda mitu kuud. Samal ajal on valitsuse toetus kukkunud rekordmadalale. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) on nüüd kerkinud ülekaalukalt Saksamaa populaarseimaks parteiks.

Võimuliit jõudiski nüüd reformides kokkuleppele ning Merz tutvustas kokkulepet, mille eesmärk on elavdada Saksamaa majandust ja suurendada võimuliidu toetust valijate seas.

"Eeldan, et niipea kui selgub, et liigume nende meetmetega õiges suunas, kasvab avalikkuse toetus föderaalvalitsusele ja selle liikmetele. Just seepärast me seda praegu teemegi, et teha riigi jaoks õigeid asju ja näidata kodanikele, et valitsus on õigel teel," ütles Merz. 

Merzi reform peaks nüüd pakkuma leibkondadele hädavajalikku maksuleevendust. Näiteks neljaliikmeline pere, kelle maksustatav aastasissetulek on 60 000 eurot, peaks säästma umbes 600 eurot aastas. Pole veel teada, kas reformid suudavad rahustada üha rahulolematumaid valijaid.

Maksukärped kaetakse rikaste inimeste sissetuleku arvelt. Üle 250 000 euro suuruse aastasissetuleku puhul tõuseb maksumäär 45 protsendini ning üle 280 000 euro suuruse aastasissetuleku puhul 47 protsendini.

Lisaks lepiti kokku mitmes teises meetmes. Saksamaa soovib tugevdada oma eksporti ja kaitsta ettevõtteid ebaausa konkurentsi eest. Nende meetmete hulka kuulub ka uus kaubandusstrateegia, mille eesmärk on kaitsta Saksa majandust Hiinast tuleneva konkurentsi eest. 

"Strateegiliselt olulistes valdkondades, nagu taristu või kaitsetööstus, keskendume Euroopa tootmisele. Meie seisukoht on selge, soovime avatud kaubandust. Kuid me ei lepi nendega, kes ei järgi reegleid," ütles rahandusminister  Lars Klingbeil (SPD). 

Reformipakett täiendab veel varasemaid kokkuleppeid pensioni- ja tervisekindlustussüsteemi muutmiseks. Lisaks soovib koalitsioon parandada ka Saksa tööjõuturu tõhusust, soodustades pühapäeval töötamist. Kokkulepitud reformid vajavad veel parlamendi heakskiitu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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