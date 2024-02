Vaatamata soojale ilmale saab Lõuna-Eestis veel suusatada

Linnuvaatlusandmed näitavad, et sookured vallutasid pühapäeval Eesti. Soe edelatuul tõi kured Eestisse ühes kiivitajate ja lõokestega.

Bioloog Veljo Runnel ütles, et lindude saabumine väga erakordne ei ole. "Ma vaatasin siin viimase 10 aasta saabumise andmeid vaatluste andmebaasist ja veebruari lõpp on tegelikult üsna keskmine. See ei tähenda nüüd, et ta on fikseeritud," ütles Runnel.

"Mis puudutab ilma, siis selles osas on Eesti täielik kontrastide maa, siin me näeme, et lumi on ära sulamas, me võime lõokest kuulda, aga Haanja kõrgustikul on talv veel täies hoos," rääkis Runnel.

Kütioru suusakeskuses jagub veel lund kui ka suusatajaid. Harrastussuusataja Priit Vaikmäe läks sinna Tartust kogu perega, et teha vaheaja puhul lastega väljasõit ja võtta talvest, mis veel võtta annab.



"Lapsed ka juba hakkavad suureks kasvama, naudime viimaseid hetki, kui saab veel ühiselt niimoodi ette võtta neid asju ja siin ikka lund on veel. Tulime siia nautima seda," ütles Vaikmäe.

Harrastussuusataja Tartust Henri Engelbrecht ütles, et tema naudib eelkõige sõpradega olemist. "Siin on päris lõbus," ütles ta.

Suusakeskuses kevadet veel ei oodata. Seal on lootus, et hooaeg kestaks kuni aprillini, samas annavad aga esimesed kevadised märgid külastajanumbrites end tunda.

Kütioru suusakeskuse tegevjuht Siim Padar ütles, et paljud ei teagi, et Lõuna-Eestis saab suusatada. "Kui linnas on juba lumi sulanud ja maa on must, siis inimestel võib-olla ei tulegi seda mõtet pähe, et siin saab veel suusatada, muretsema hetkel ei pea. Suusatada saab. Kuna kunstlund on nii palju toodetud, siis see lumekiht veel peab mõnda aega vastu," ütles Padar.

Ka Haanjas valitseb täielik talv ning sealgi oodatakse koolivaheajal veel kõiki suusatama. "Tegelikult parkla oli autosid hommikul täis ja tegelikult Tartumaal inimesed helistasid, et küsisid, et kas teil on ka kõik roheline juba, ma ütlesin, et ei, et meil on korralikud suusarajad," ütles Haanja spordikeskuse juht.

Mis saab aga kahe nädala pärast toimuma pidavast Haanja maratonist on küll nüüd ilmataadi otsustada, korraldajad loodavad, et maraton ära ei jää.