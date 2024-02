Oluline kolmapäeval, 28. veebruaril kell 5.45:

- Venemaa droonid ründasid sadamalinna Odessat;

- Sumõ oblastis hukkus Venemaa rünnakute tõttu kaks inimest;

- Zelenski nõunik: Macron saatis hea signaali.

Venemaa droonid ründasid sadamalinna Odessat

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukraina sadamalinna Odessat Mustalt merelt droonidega.

Ukraina väejuhatus ütles algselt, et Iraani päritolu Shahed droonid lendasid Odessa oblastis Lõmani piirkonnas põhja suunas. Veidi hiljem hoiatati, et droonid muutsid kurssi ja võtsid suuna Odessale.

Odessa elanikke kutsuti suunduma varjenditesse ning mitte kajastama õhutõrje tööd. Linnas oli kuulda mitut plahvatust. Ukraina sõjavägi teatas hiljem, et õhutõrje tulistas kõik droonid alla.

Keegi vigastada ei saanud, küll aga tabasid allatulistatud droonide jäänused kriitilist taristut ja kohapeal puhkes tulekahju, mis kiiresti kustutati, vahendas The Kyiv Independent.

Sumõ oblastis hukkus Venemaa rünnakute tõttu kaks inimest

Venemaa pommitas teisipäeval 13 Sumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa viis viimase 24 tunni sees läbi 59 rünnakut, mis põhjustas ligi 300 plahvatust. Venemaa rünnakute tõttu hukkus kaks inimest, kaheksa inimest sai vigastada.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski nõunik: Macron saatis hea signaali

Prantsuse president Emmanuel Macron saatis hea signaali, öeldes, et ta ei välista lääneriikide üksuste lähetamist Ukrainasse, ütles teisipäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak.

Macron ütles esmaspäeval, et tuleb teha kõik vajalik Venemaa kaotuse tagamiseks.

"Täna puudub konsensus maavägede saatmiseks. Aga midagi ei tohiks välistada. Teeme kõik, mis on vajalik, et Venemaa ei saaks seda sõda võita," ütles Macron pärast Euroopa liidrite kohtumist Pariisis.

Podoljak märkis, et Macron näitab nüüd sügavat arusaama ohtudest, mida kätkeb Euroopa jaoks sõda Ukrainas.

Kuigi kõnelused üksuste saatmisest Ukrainasse on praegu alles "arutelu", tõstab "Prantsuse presidendi avaldus arutelu teisele tasemele", lisas ta.

"See on hea märk," ütles Podoljak

Kreml hoiatas, et vastasseis NATO-ga on möödapääsmatu, kui allianss saadab oma üksused konflikti. Lääs on seda sammu seni vältinud.

Prantsuse välisminister Stephane Sejourne ütles teisipäeval, et lääneriigid saaksid saata vägesid Ukrainasse ilma, et see ületaks "sõjakuse lävendit".

Lääneriigid saaksid tegeleda demineerimise, relvade tootmise ja küberoperatsioonidega "Ukraina pinnal mis tahes sõjakuse lävendit rikkumata", ütles Sejourne.