Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Rostovi oblastis asuvat Novošahtinski naftatehast. Rajatise lähedal elavate pealtnägijate jäädvustatud videokaadritel on näha öötaevas kumavat tulekahju ning taustal on kuulda Vene õhutõrje tegevust.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 23. novembril kell 13.45:

- Ukraina ründas kaht suurt Vene naftatehast;

- Kaart: oktoobri lõpust on tabamuse saanud 16 Venemaa naftatehast;

- Zelenski kinnitas, et Ukraina uputas Liibüas Venemaa sõjalaeva;

- WP: Putin nõustus garantiidega Ukrainale ilma NATO vägedeta;

- Venemaa õhurünnakutes Kiievi oblastis hukkus pühapäeval vähemalt 15 inimest;

- Briti minister nimetas Putinit lihunikuks;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2471 sõdurit.

Ukraina ründas kaht suurt Vene naftatehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Rostovi oblastis asuvat Novošahtinski naftatehast. Rajatise lähedal elavate pealtnägijate jäädvustatud videokaadritel on näha öötaevas kumavat tulekahju ning taustal on kuulda Vene õhutõrje tegevust.

Esmaspäeva keskpäeval kinnitas ka Ukraina peastaap.

Peastaabi teatel said kahjustada naftatöötlemisüksus ja mahutid.

Ukraina avalike allikate seirekanalid Exilenova+ ja Supernova+ teatasid, et Ukraina kontrolli all olevast territooriumist umbes 200 kilomeetri kaugusel asuv naftarajatis põleb pärast Ukraina droonilööki.

Moment of attack in Novoshahtinsk https://t.co/JvfozBZ7x9 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 23, 2026

Venemaa opositsiooniline uudistekanal Astra teatas linnas kõlanud arvukatest plahvatustest ja märkis, et piirkonna elanike sõnul oli rajatise põleng näha paljude kilomeetrite kaugusele.

Tegemist on olulise Lõuna-Venemaal asuva naftatehasega, mille aastane töötlemisvõimsus ulatub ligi 7,5 miljoni tonnini. Tehas on varemgi langenud Ukraina rünnakute sihtmärgiks.

Õhulöök on järjekordne Ukraina rünnak Venemaa energiarajatiste vastu, mille eesmärk on vähendada Moskva naftatulusid ja kahandada Vene vägede kütusevarusid.

Ukraina droonid ründasid veel ka Tatarstanis asuvat naftapumplat, mis on oluline Venemaa naftatranspordisõlm.

Esmaspäeva hommikul puhkes ulatuslik tulekahju ka Permi piirkonnas asuvas Lukoili naftatöötlemistehases. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatöötlemistehasega, mille aastane töötlemisvõimsus on umbes 13 miljonit tonni toornaftat. Tulekahju ulatus ja rajatisele tekitatud kahju ei ole täpselt teada.

Kuna Kiiev jätkab Venemaa energiarajatiste pommitamist, siis on Moskva naftatoodang märgatavalt langenud. Alates oktoobri lõpust on Ukraina löögid Venemaa naftatöötlemistehaste pihta vähendanud riigi toornafta töötlemismahte 45 protsendi võrra, teatas uudisteagentuur Reuters 18. novembril.

Kaart: oktoobri lõpust on tabamuse saanud 16 Venemaa naftatehast

Sõjablogi Special Kherson Cat koostas kaardi kinnitatud hiljutistest rünnakutest Venemaa naftatehaste vastu.

Alates 30. oktoobrist, mil Ukraina rünnakukampaania Venemaa naftatöötlemistehaste vastu uuesti algas, on kokku loetud 18 rünnakut 16 tehase pihta.

Alates 30. oktoobrist tabamuse saanud naftatöötlemistehased Autor/allikas: Special Kherson Cat

Nende tehaste nominaalne koguvõimsus on ligikaudu 188 miljonit tonni aastas, mis moodustab umbes 55 protsenti Venemaa kogu naftatöötlemisvõimsusest.

Zelenski kinnitas, et Ukraina uputas Liibüas Venemaa sõjalaeva

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatel uputas Ukraina pühapäeval Liibüa sadamas meredroonidega Venemaa korveti, vahendas Reuters.

Zelenski ütles esmaspäeva hommikul, et Ukraina kasutas pühapäevases rünnakus seitset meredrooni ja tabas ka Venemaa kuivlastilaeva MV Angara, millega Venemaa vedas tema sõnul relvi.

"Vaatamata vaenlase kõikidele katsetele rünnakut tõrjuda uputati Venemaa korvett Merkuri," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Tegemist on esimese ametliku kinnitusega, et Ukraina on korraldanud rünnaku Liibüas.

"Jätkame operatsioone määratud vetes," lisas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul hävis koos korvetiga ka Venemaa lahingukopter Ka-27.

Venemaa kaitseministeerium ei ole juhtunut kommenteerinud.

Ida-Liibüal on Venemaaga sõjalised sidemed. Pärast kodusõda kontrollib Ida-Liibüat väejuht Khalifa Haftar, kelle Liibüa Rahvusarmeel on sidemed Venemaaga.

Riigi lääneosa juhib Tripolist rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsusvalitsus.

Ida-Liibüa valitsuse teatel seisis korvett pühapäeval tabamuse hetkel Benghazi mereväebaasis.

Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel peatus laev seal koostööleppe alusel mitmeks päevaks, et tankida ja varusid täiendada. Korvett saatis Venemaale suunduvaid kaubalaevu, mis võivad vedada sõjavarustust.

Ida-Liibüa valitsuse peaminister Osama Hamad ütles, et palus ÜRO-l uurida kahtlusi, nagu oleksid meredroonid teele saadetud Lääne-Liibüast, ning kontrollida Ukraina sõjaväeekspertide kohalolu piirkonnas.

Tripoli valitsus ei ole väiteid veel kommenteerinud.

Venemaa õhurünnakutes Kiievi oblastis hukkus pühapäeval vähemalt 15 inimest

Võimud hoiatasid, et rusude all võib olla veel ohvreid.

Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets nimetas rünnakut osaks Venemaa genotsiidisõjast Ukraina vastu.

"Maailm peab lõpetama kõrvalevaatamise. Mõistke see terror hukka, võtke Venemaa vastutusele ja tegutsege kohe, et peatada süütute ukrainlaste tapmine," ütles Lubinets sotsiaalmeedias.

WP: Putin nõustus garantiidega Ukrainale ilma NATO vägedeta

Vladimir Putin nõustus eraviisiliselt, et pärast sõja lõppu võib Ukraina saada NATO aluslepingu 5. artikli laadseid julgeolekugarantiid, kirjutas pühapäeval ajalehe Washington Posti (WP) kolumnist David Ignatius.

Lätis tegutseva Vene sõltumatu väljaande Meduza andmetel viitas Ignatius artiklis läbirääkimistele lähedasele allikale.

Samal ajal seadis Putin tingimuseks, et NATO vägesid ei paigutataks Ukraina territooriumile. Samuti taotleb Venemaa sanktsioonide tühistamist.

WP artikli kohaselt paluti Putinilt, et ta viiks pärast relvarahu väed piirilt eemale. Kui Vene armee hakkab aga uueks sissetungiks taas vägesid koondama, siis taastatakse sanktsioonid. Kui Vene väed asuvad pealetungile, siis sisenevad Ukrainasse NATO väed.

Ignatiuse sõnul kaaluvad USA läbirääkijad ka võimalust pakkuda Venemaale Ukraina kontrolli alla jäänud Donbassi alasid vastutasuks Ukraina liitumise eest NATO sõjalise liiduga. Pole siiski teada, kas Ukraina ja Venemaa sellega nõustuvad.

Lisaks arutati läbirääkimistel Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. Euroopa ametnikud ütlesid Ignatiusele, et valmistavad ette erimenetlust Ukraina taotluse läbivaatamiseks, kuid isegi seda arvestades võib Ukraina ühendusega liitumise protsess kesta veel kümnendi.

Eelmisel nädalal väitis Donald Trumpi eriesindaja Jared Kushner, et Ühendriikidel õnnestus veenda Venemaad nõustuma Ukrainale antavate NATO aluslepingu 5. artiklil põhinevate julgeolekugarantiidega.

Samal ajal kahtles Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski, kas Ukraina ja USA mõistavad 5. artiklit ühtemoodi.

"Mida tähendab viies artikkel minu jaoks? Viies artikkel tähendab, et teatud partnerite väed viibivad sinu territooriumil," ütles Zelenski.

Ukraina president märkis ka, et hiljuti tõstatas USA esimest korda võimaluse, et Ukraina liitub NATO sõjalise liiduga vastutasuks Ukraina vägede väljaviimise eest Donbassist.

Briti minister nimetas Putinit lihunikuks

USA presidendi Donald Trumpi jutud sõprusest Kremli juhi Vladimir Putiniga on viimastel päevadel pälvinud teravat kriitikat, millega ühines Suurbritannia minister Hamish Falconer.

Väljaande teatel nimetas valitsustevaheliste suhete ja Euroopa suhete riigiminister Falconer Putinit lihunikuks ning mõistis teravasõnaliselt hukka Venemaa barbaarse ja ebaseadusliku sõja.

"Hind osutus äärmiselt kõrgeks ja riigi jaoks, keda see inimene esindab, vaevalt see kõrgem saakski olla. Venemaa kannatab kohutavalt sõja tõttu, mis on ebaseaduslik. See on julm. See jätab Vene noored ilma paljudest võimalustest, mida kuuleb otse neilt endilt," rääkis minister intervjuus.

Falconer toonitas, et Venemaa president ei ole ei tema ega ka Ühendkuningriigi sõber.

"Nii et kas Vladimir Putin on minu sõber? Ei. Ja ta ei ole ka Suurbritannia sõber," sõnas minister.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2471 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 639 641 (+2471);

- tankid 12 492 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 25 941 (+18);

- suurtükisüsteemid 52 731 (+70);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2298 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1768 (+1);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 618 262 (+1459);

- maapealsed robotisüsteemid 3213 (+4);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 178 713 (+651);

- eritehnika 4932 (+7);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.