Yellen: G7 peab asuma Vene varasid kiirelt konfiskeerima

Tööstusriikide ühendus G7 peab kiirelt tegutsema, et konfiskeerida kasum külmutatud Vene varade pealt ja suunata see ümber Ukrainale, ütles teisipäeval USA rahandusminister Janet Yellen.

Ühendriikides ja Euroopas on tehtud üleskutseid luua Ukraina jaoks fond kasutades miljardite dollarite ulatuses külmatud Vene vara, sealhulgas pangakontod, investeeringud ja muud varad.

"Meie koalitsioon peab kiirelt leidma viisi vabastada nende külmatud varade väärtus, et toetada Ukraina jätkuvat vastupanu ja pikaajalist rekonstrueerimist," ütles Yellen ajakirjanikele Brasiilia São Paulo linnas G20 rahandusministrite kohtumise eel.

"Sellele on tugev põhjendus rahvusvahelise õiguse alasest, majanduslikust ja moraalsest seisukohast. See annaks selgelt mõista, et Venemaa ei saa võita läbi sõja pikendamise ja see annaks talle stiimuli tulla läbirääkimiste laua taha, et sõlmida Ukrainaga õiglane rahu," rääkis Yellen.

Yelleni sõnul peaksid G7 liikmed – Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Suurbritannia, USA ja Euroopa Liit – kaaluma mitut varianti, sealhulgas varade endi konfiskeerimine ja nende kasutamine tagatisena laenudele rahvusvahelistelt turgudelt.

Vene rahandusminister Anton Siluanov nimetas ettepanekut "destruktiivseks" ja hoiatas, et see õõnestaks üleilmset finantssüsteemi, tehes riikide varad teistes riikides sõltuvaks poliitilistest otsustest, vahendas Brasiilia ajaleht O Globo.

Lääneriigid on külmutanud hinnanguliselt 397 miljardi dollari väärtuses Vene varasid, sealhulgas keskpanga varad, aga ka jahid, kinnisvara ja muu vara, mis kuulub diktaator Vladimir Putinile lähedastele oligarhidele.

Varade konfiskeerimisele on toetust avaldanud ka Suurbritannia ja Kanada. Samas tuntakse ka muret, et see võib hirmutada teisi riike, nende seas Hiinat, kes võivad sarnaseid meetmeid peljates oma investeeringuid läänes vähendada.