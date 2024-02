Armeenia boikoteerib edaspidi CSTO kohtumisi

"Suhete külmutamine CSTO-ga tähendab, et Armeenial pole enam alalist esindajat CSTO-s ning Armeenia ei osale enam kõrgtasemel üritustel," teatas Pašinjan Armeenia parlamendi istungil.

CSTO on Venemaa juhitud julgeolekuorganisatsioon, millesse kuuluvad lisaks Moskvale ja Jerevanile ka Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Valgevene.

Pašinjan ei osalenud ühenduse mitmel viimasel kohtumisel pärast järsku suhete jahenemist Venemaaga. Eelmisel nädalal teatas Armeenia peaminister, et riigi liikmesus CSTO-s on külmutatud.

Pašinjan lisas, et liikmesus CSTO-s tekitab julgeolekuprobleeme Armeeniale ning de facto liikmesuse külmutamine võib muutuda ka ametlikuks lahkumiseks, kui Jerevani murekohad ei saa vastust.

Pärast tõusmist võimule 2018. aasta demokraatlike protestide käigus, süvendas Pašinjan Armeenia suhteid Euroopa ja USA-ga, mis põhjustas Venemaa pahameelt.

Jerevan on korduvalt rõhutanud, et selle sõjaline liit Venemaaga ei tähenda, et Armeenia toetaks Venemaa sõda Ukraina vastu. Samuti on Pašinjan süüdistanud Venemaad soovis õõnestada tema valitsust.

Lisaks süüdistab Armeenia Venemaad soovimatuses kaitsta seda Aserbaidžaani eest. Bakuu on viimastel aastatel parandanud suhteid Venemaaga.

Armeenia meedia teatas teisipäeval, et Pašinjani liitlasest riigi parlamendi spiiker on teinud ettepaneku Vene sõduritest piirivalvurite lahkumiseks Armeenia piiridelt.

Aserbaidžaan taastas septembris kontrolli Mägi-Karabahhi üle, mille järel lahkus territooriumilt peaaegu kogu etnilistest armeenlastest koosnev elanikkond. Venemaa, mis oli esindatud piirkonnas rahuvalvajatega, ei sekkunud konflikti, mis põhjustas paljude armeenlaste pahameelt.