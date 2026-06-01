Pašinjan lükkas tagasi Venemaa üleskutse korraldada EL-i referendum

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Vahram Baghdasaryan
Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas esmaspäeval tagasi Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga ühinemise teemal referendum.

Armeenia on viimastel aastatel otsinud teisi liitlasi, olles pettunud, et Moskva ei kaitsnud riiki vaidluses naaberriigi Aserbaidžaaniga. Armeenia hoiak on Kremlis pahameelt tekitanud.

Putin kritiseeris eelmisel nädalal Armeenia lähenemist Euroopa Liidule ja kutsus üles korraldama referendumi "niipea kui võimalik", väites, et kuulumine nii EL-i kui ka Moskva juhitavasse Euraasia Majandusliitu (EEU) on ühitamatu.

Pašinjan ütles videopöördumises, et "referendumi korraldamine on ebaloogiline enne, kui valik kahe bloki vahel muutub vältimatuks, kuni Armeenia on ametlikult taotlenud EL-i liikmeks saamist või on jõudnud kandidaatriigi staatuse saamisele lähedale".

Möödunud laupäeval kutsus Moskva oma suursaadiku Armeenias konsultatsioonidele seoses Jerevani kasvavate sidemetega EL-iga.

Putin ütles, et "Ukraina stsenaarium" sai alguse Kiievi püüdlusest liituda EL-iga, hoiatades Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest.

Pašinjan ütles samas, et Armeenia-Vene suhted "on ümberkujunemise etapis".

"Me ehitame Venemaaga uusi suhteid ja ma olen kindel, et see meil ka õnnestub, sest meie suhted Venemaaga on avatud ja siirad," ütles Pašinjan.

Armeenias toimuvad 7. juunil ka parlamendivalimised. Euroopa Liit mõistis esmaspäeval hukka kõik Venemaa katsed Armeeniat enne parlamendivalimisi survestada.

Brüssel reageeris pärast seda, kui Moskva kutsus üles korraldama referendumit Jerevani püüdluste kohta Euroopa Liiduga liituda.

"Venemaa eesmärk on kahjustada Armeenia majandust ja mõjutada Armeenia parlamendivalimiste tulemusi. Jätkame Armeenia toetamist selliste surveavaldustega toimetulekul," ütles EL-i kõneisik Anouar El Anouni.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

