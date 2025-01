Armeenia valitsus kiitis heaks plaani astuda Euroopa Liitu

Kinnitatud eelnõus öeldakse, et Armeenia alustab liitumisprotsessi Euroopa Liiduga.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles samas, et otsuse Euroopa Liitu astumiseks saab vastu võtta ainult rahvahääletusel.

"Praeguses etapis, enne referendumi korraldamise otsuse tegemist, peame Euroopa Liiduga arutama liikmesuse tegevuskava, peame selle välja töötama," ütles Pašinjan.

Armeenia suhted tema ajaloolise liitlase Venemaaga on viimastel aastatel halvenenud ning riik on pööranud ennast üha rohkem lääne poole. Pašinjan teatas juba mullu septembris, et kui avaneb võimalus saada Euroopa Liidu liikmeks, ei jäeta seda kasutamata. Samal ajal on Armeenia normaliseerimas oma suhteid ka igipõliste vaenlaste Türgi ja Aserbaidžaaniga.