USA kongress kiitis heaks valitsust töös hoidva ajutise meetme

Esindajatekoja liikmed kiitsid meetme heaks häältega 320:99, senat kiitis meetme heaks häältega 77:13, vahendas The Wall Street Journal.

"Mul on hea meel öelda ameeriklastele, et reedel valitsust ei suleta. Ja nüüd lõpetame valitsuse rahastamise töö, et me ei peaks seda uuesti tegema," ütles senati enamuse juht Chuck Schumer, viidates kogu 2024. eelarveaasta rahastamisele.

Lõhestunud kongress pole endiselt suutnud heaks kiita 12 seaduseelnõu, mis panevad paika föderaalasutuste kulutused 2024. eelarveaastal. Ajutine lahendus pikendab nüüd kuue eelnõu tähtaega 8. märtsini ja ülejäänud kuue oma 22. märtsini.

Tegemist on juba neljanda korraga alates eelmise aasta septembrist, kui USA kongress hääletab valitsuse ajutise rahastusmeetme üle. Kongress oleks pidanud kokku leppima USA valitsuse püsivas rahastamises juba 1. oktoobriks, kui algas uus eelarveaasta.