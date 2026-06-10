X!

Kongress kiitis heaks Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamise

Välismaa
USA piirivalve ning migratsiooniametnike tegevus on põhjustanud laialdasi proteste. Fotol võimuesindajate ja meeleavaldajate vastasseis Minneapolises tänavu jaanuaris.
USA piirivalve ning migratsiooniametnike tegevus on põhjustanud laialdasi proteste. Fotol võimuesindajate ja meeleavaldajate vastasseis Minneapolises tänavu jaanuaris. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Välismaa

USA kongress kiitis teisipäeval heaks eelnõu, millega eraldatakse 70 miljardit dollarit president Donald Trumpi karmi immigratsioonipoliitika rahastamiseks tema ametiaja lõpuni.

Sellega lõppesid kuudepikkused parteidevahelised vaidlused illegaalide väljasaatmiste ja piirivalve tuleviku üle.

Eelnõu, mis kiideti esindajatekojas heaks suures osas parteiliini pidi pärast seda, kui see eelmisel nädalal senatist läbi läks, liigub nüüd Trumpi lauale. See annab vabariiklasest presidendile olulise võidu ühes tema põhiteemas enne novembris toimuvaid vahevalimisi.

Eelnõu näeb ette umbes 38 miljardit dollarit immigratsiooni- ja tolliametile (ICE), 26 miljardit dollarit piirivalvele (CBP) ning veel viis miljardit dollarit ettenägematuteks kuludeks, tagades sellega Trumpi väljasaatmiskavale stabiilse rahavoo kuni 2029. eelarveaastani.

Eelnõu vastu olnud demokraadid süüdistasid vabariiklasi administratsioonile piiramatu voli andmises agressiivsete jõustamismeetmete kasutamiseks ilma uute piirangute või järelevalveta.

Vaidlus sai alguse kuudepikkusest võitlusest sisejulgeolekuministeeriumi rahastamise üle, mis algas jaanuaris Minneapolises toimunud laiaulatusliku immigratsioonireidiga, mille käigus föderaalagendid lasid maha kaks tsiviilisikut.

Demokraadid keeldusid toetamast ICE ja piirivalve lisarahastamist ilma piiranguteta sellistele taktikatele nagu reidid tundlikes asukohtades, ametnike maskide kandmine ja sisenemine eravaldusesse ilma kohtu orderita.

Vabariiklased lükkasid need nõudmised tagasi ja kasutasid selle asemel kiirendatud eelarve kooskõlastamise protsessi, mis võimaldab kulumeetmetel senatis läbi minna lihthäälteenamusega, möödudes tavapäraselt demokraatide vastuseisu ületamiseks vajalikust 60 hääle künnisest.

"Tänase hääletusega on esindajatekoja ja senati vabariiklased ametlikult lõpetanud selle kongressi koosseisu kolmanda demokraatide põhjustatud valitsuse seisaku," ütles esindajatekoja spiiker, vabariiklane Mike Johnson.

"Ja siin on demokraatide rekordilise takistustegevuse lõpptulemus: CBP ja ICE on nüüd rahastatud president Trumpi ametiaja lõpuni ning demokraatidel ei ole 119. ega 120. kongressi koosseisus võimalik nende ametite rahastamist peatada."

Johnson on kirjeldanud eelnõu kui "kauaoodatut", samas kui demokraatide liider Hakeem Jeffries väitis, et maksumaksja raha tuleks kasutada elukalliduse leevendamiseks ameeriklastele, mitte selleks, et anda ICE-le tema sõnul "järjekordne 70 miljardi dollari suurune piiramatu voli".

Pakett lisandub ligi 140 miljardile dollarile, mille vabariiklaste kontrolli all olev kongress eelmisel aastal immigratsioonijärelevalveks juba heaks kiitis osana Trumpi maksu- ja kulutuste seadusest.

See tuleb ka ajal, mil administratsioon on karmi immigratsioonipoliitika pooldajate surve all kiirendada väljasaatmisi, kuna Trumpi eesmärk saata aastas riigist välja miljon inimest on jäänud täitmata.

Piirivalvejuht Tom Homan on lubanud jõustamismeetmeid karmistada, sealhulgas võimalikud operatsioonid riigi suurimas linnas New Yorgis, mis on demokraatide kants.

Hääletus lõpetas selle seaduse vastuvõtmise keerulise teekonna, mis oli veninud vabariiklaste rahulolematuse tõttu teiste Trumpi prioriteetide pärast, mis olid algselt eelnõule lisatud.

Protseduuriliste ja poliitiliste vastuväidete tõttu eemaldati eelnõust ettepanek eraldada miljard dollarit julgeolekumeetmeteks seoses Trumpi kavandatava Valge Maja ballisaaliga.

Eraldi tekitas mõlema partei vastuseisu justiitsministeeriumi ettepanek luua ligi 1,8 miljardi dollari suurune fond, et maksta hüvitist inimestele, kes väidavad, et neid on poliitiliselt taga kiusatud.

Kriitikud nimetasid fondi "mustaks kassaks", mis võiks võimaldada Trumpi liitlastel, sealhulgas 2021. aasta USA Kapitooliumi ründamise eest süüdi mõistetud isikutel, saada maksumaksja raha.

Justiitsministeerium teatas hiljem, et ei vii fondi loomist ellu, kuigi Trump on ideed jätkuvalt kiitnud ja keeldunud selgelt ütlemast, kas see on maha maetud või lihtsalt ootele pandud.

Senati vabariiklased nurjasid katsed sellised väljamaksed ametlikult keelata öö läbi kestnud muudatusettepanekute arutamise maratoni käigus enne eelnõu heakskiitmist eelmisel nädalal, jättes küsimuse lahtiseks.

Ka demokraatidel ei õnnestunud esindajatekoja menetluskomisjonis lisada eelnõule fondiga seotud muudatusettepanekuid, sealhulgas ühte, mis oleks keelanud Kapitooliumi mässajatel föderaalhüvitise saamise.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:05

Haapsalu lahte karbi- ja vetikafarmide rajamine lükkub edasi

07:31

Kongress kiitis heaks Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamise

07:30

Elron harjutab koos reisijatega varjumist drooniohu korral

07:20

Isamaa edu Keskerakonna ees suureneb

07:04

Narva võimupööre toppab: opositsiooni valitud linnajuhid ootavad riigi arvamust

06:51

TI-hüppe juht: õpilased ütlevad, et meie mudel on tüütu, ent potentsiaalikas

06:23

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Samaara oblastis Uuendatud

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

09.06

Naiste jalgpallikoondis lõpetas MM-valiksarja viigiga

09.06

Kersna ja Lukas: riigikogu peaks edaspidigi ERR-i nõukogusse eksperte nimetama

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

09.06

Tartus ja ka mujal Eestis oli ulatuslik elektrikatkestus

09.06

Moskva lähistel sõdurite elurajoonis toimunud autoplahvatuses hukkus mees Uuendatud

09.06

Galerii ja videod: Volodõmõr Zelenski kohtus Kadriorus president Karisega

09.06

Soome kommunistid reisisid Moskvasse ja kiitsid heaks sõda pooldava avalduse

08.06

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Eestit

09.06

Bulgaaria uus valitsus peatab sõjalise abi Ukrainale

09.06

Joller: Pakosta lahutuskord võib seada perevägivalla ohvrid ohtu

09.06

OECD soovitab Eestile maksureforme ja jõukamate lastetoetusest loobumist

09.06

Peeter Kaldre: üks hoop teise järel

09.06

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

ilmateade

SPORT

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

09.06

Naiste jalgpallikoondis lõpetas MM-valiksarja viigiga

09.06

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

09.06

VIDEO | Eesti jalgpallikoondis sai taas rasket karikat tõsta

loe: kultuur

09.06

Brüsselis mängiti sajas Eesti külalisetendus

09.06

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

09.06

Eesti esimene trikkfilm "Tallinna turg" linastub Bologna filmifestivalil

09.06

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

loe: eeter

09.06

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

09.06

Väino Puura: armastus hoiab meid üleval

09.06

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

09.06

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

Raadiouudised

09.06

Ülikoolilinnade üüriturg kogub juba varakult hoogu

09.06

Euroopa Komisjon esitles 21. sanktsioonipaketi ettepanekut

09.06

Päevakaja (09.06.2026 18:00:00)

09.06

Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

09.06

Zelenski lubas aidata Eestisse sattuvate droonide tõrjumisel

09.06

Üliõpilaselamute hinnatõus paneb tudengeid mõtlema korterite peale

09.06

Raadiouudised (09.06.2026 15:00:00)

09.06

Euroopa Liit on hakanud Vene varilaevastikku peatama

09.06

Häirekekus soovib seadusemuudatust hädaabikõnede kriisireservi loomiseks

09.06

Ministrid on eriarvamusel abielude lahutamise lihtsustamise küsimuses

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo