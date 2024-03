Leht: Venemaa plaanib Euroopa migrantidega üle ujutada

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Venemaa plaanib mõjutada Euroopas toimuvaid valimisi ning kavatseb seetõttu piirkonna migrantidega üle ujutada.

The Telegraph tutvus luureandmetega, mis kirjeldavad Vene luureohvitseride plaani luua Liibüasse spetsiaalne sõjaväeline rühmitus, mis hakkaks kontrollima ja suunama migrantide voogu Euroopasse.

"Kui saate kontrollida migrantide marsruute Euroopasse, saate tõhusalt kontrollida valimisi, sest saate siis kindla piirkonna üle ujutada migrantidega. Siis saab avalikku arvamust otsustaval ajal mõjutada," ütles üks julgeolekuallikas ajalehele The Telegraph.

Illegaalne sisseränne on paljude lääneriikide jaoks valimiste peateema. Putin võib migrantide abil panna lääneriikide valitsused suurema avalikkuse surve alla. Ka EL-i piiriagentuur Frontex hoiatas, et Venemaa kasutab sisserännet poliitilise mõjutushoovana.

Aafrikas tegutsevad juba Venemaa rahastatud palgasõdurid. Kreml plaanib nüüd migrante kasutada poliitilise mõjutusrelvana ning seal tulevadki Moskvale appi palgasõdurid. Wagneri grupeering külvab juba Aafrikas ebastabiilsust ning toetab ka inimsmugeldajaid.

Wagneri grupeering tegutseb alates 2019. aastast ka Liibüas. Itaalia asepeaminister Antonio Tajani ütles, et palgasõdurid teevad koostööd migrantide smugeldamisest huvitatud jõukude ja rühmitustega. Rooma leiab nüüd, et Wagner peab Itaalia vastu hübdriidsõda

Mõttekoja Jamestown Foundation vanemteadur Sergey Sukhankin ütles, et Wagner tahab Aafrikas haarata kontrolli rändeteede üle.

"Kui me vaatame kaarti, siis näeme, et Kesk-Aafrika Vabariigil on strateegiline asukoht, see võimaldab Vene rühmitustel tungida Sudaani, mis on teine oluline koht. Sealt edasi saab liikuda Liibüasse," ütles Sukhankin.