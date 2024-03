Hiina tööstus püsib kriisis

Tööstussektori PMI väärtuseks kujunes veebruaris ametlikel andmetel välja 49,1 punkti, mis on madalam kui jaanuarikuu 49,2 punkti näitaja. Kui PMI väärtus on 50 punktist suurem, tähendab see, et antud sektoris toimub kasv. Kui näitaja on 50 punktist madalam, tähendab see majandusaktiivsuse langust, kirjutab Financial Times.

Hiina tööstussektori PMI on püsinud allpool kriitilise 50 punkti piiri viis kuud järjest. Seda enam, indeksi väärtus on olnud 50 punktist väiksem kõik kuud alates eelmise aasta märtsist, välja arvatud septembris.

Hiina võimudele kummitempliks olev parlament ehk Riiklik Rahvakongress (NPC) koguneb järgmise nädala teisipäeval selle aasta esimesele istungile, mille käigus avalikustab Hiina Kommunistlik Partei (CCP) selle aasta majanduskasvu eesmärki, samuti teeb CCP teatavaks kaitse-eelarve suuruse ja võimalikud meetmed majanduse stimuleerimiseks. Lisaks võivad Hiina võimud teatada ka personalimuudatustest.

Istung leiab aset ajal, kui Hiina majandus maadleb kinnisvarakriisi, deflatsiooni ehk hinnalanguse ja kehva investorite meeleoluga. Välismaised investorid on viinud alates eelmise aasta keskpaigast kümneid miljardeid dollareid Hiina majandusest välja.

Pekingi võimud püüavad keskenduda majanduse turgutamisel kõrgtehnoloogiatele ja taristuinvesteeringutele, kuid analüütikute sõnul vajaks majandus oluliselt suuremat valitsuse abi.

"Nõrgeneva majanduskasvu, langeva kindlustunde, püsiva deflatsiooni, kinnisvarakriisi ja vabalanguses finantsturgude kombinatsioon peaks olema häirekellaks poliitikakujundajatele tegutseda otsustavalt ja kiiresti," ütles USA Cornelli Ülikooli professor Eswar Prasad.

"Valitsus peaks pakkuma NPC istungil midagi usutavamat kui optimistlikku majanduskasvu eesmärki, mis iseenesest teeb vähe majapidamiste ja ettevõtete kindlustundele," lisas ta.

Analüütikud ennustavad, et Peking seab majanduskasvu eesmärgiks uuesti viis protsenti, nagu ka eelmisel aastal. Antud näitaja oleks madalaim viimaste aastakümnete jooksul, kuid ka selle saavutamine on küsimärgi all. Põhjuseks on asjaolu, et Hiina majandus kasvas viimasel ajal enim 2022. aasta lõpus, kui Pekingi võimud loobusid koroonapiirangutest. Sel aastal sellist baasefekti enam ei esineks.

"Peamised kasvuindikaatorid näitavad tõenäoliselt laiapindset aeglustumist aastases võrdluses jaanuaris ja veebruaris, sest koroonalaine lõpu baasefekt 2022. aastal kaob," ütles enne PMI näitaja avalikustamist Jaapani panga Nomura Hiina suuna peaökonomist Ting Lu.