TTÜ avas Kuressaare kolledžis meretoorme väärindamise labori

TTÜ Kuressaare kolledži meretoormelaborisse sattudes tundub, et oleks nagu kellegi kööki sattunud, sest see ruum ongi valdavalt köögitehnikaga sisustatud.

"Kogu see asi siin ongi ettevalmistamine. Peenestamine, sõelumine, kuumutamine, kuivatamine. Me saame siin ikkagi erinevaid asju, mis merest tuleb, ümber teha, paremaks teha. Võib-olla mingid uued tooted välja mõelda. Kui mõni ettevõtja välja pakub, et tahaks seda proovida, saab tulla siia proovima. Analüüsime ära ka, kas tuli välja või ei tulnud. Kui ei tulnud, siis läheb aiataha. Ja kui tuli, väga hea, läheb võib-olla suurtootmisesse," selgitas Kuressaare kolledži laborijuht, filosoofiadoktor Aare Selberg.

Just kõige veealuse maailma asjadega hakatakse selles majas edaspidi tegelema. Nii teaduslikult uurima kui ka uusi sinimajanduse teadlasi juurde õpetama.

"Sügisel meil on ikkagi eesmärk ja plaan avada kestlike sinimajanduse tehnoloogiate õppekava, et teadvustada ühiskonnale rohkem meie merekeskkonna olulisust ja väärtust ja seda, kui alaväärindatud on ikkagi need ressursid seal meres. Ja mida siis teha, leida uusi lahendusi, majandada paremini merd ja kasvatada meid kui mereriiki," rääkis kolledži direktor Merit Kindsigo.

Kohalikud kalatöötlejad näevad loodava laboriga mitmeid koostöövorme. Näiteks ei pea nad tulevikus erinevaid analüüse võib-olla enam Läti laboritesse saatma.

"Kui me räägime kalakasvatusest, sel puhul on äärmiselt vajalik, et meil on siin olemas üksus, mis operatiivselt analüüsib andmeid ja on meiega kaasa mõtlev organisatsioon. Seal meil on mõtteid palju," ütles Saare Fishexport tegevjuht Fred Siimpoeg.

Tallinna Tehnikaülikool on oma regionaalseid kolledžeid viimastel aastatel laiendanud ja näeb selles just teaduslikku toetust regioonidele.

"Me näeme perspektiivi ja me tunnetame vajadust. Ega see labor ei tekkinud tühjale kohale või et teeme lihtsalt ühe labori ja ostame seadmed ja analüüsime. See labori vajadus tekkis ikka reaalselt Saaremaalt," kinnitas TTÜ rektor Tiit Land.