ERR Dallases: vabariiklaste vahevalimistel rünnati teravalt demokraate

Dallases lõppes vabariiklaste kahepäevane kongress, mis juhatas sisse sügisese vahevalimiste kampaania. Vabariiklaste jaoks on panused kõrged, sest kaalul on nende võim kongressis.

Dallase kongress kujunes ennekõike president Donald Trumpi show'ks. Kuid samal ajal vaadati ka partei tulevikku. Kuigi Donald Trump röövis peaaegu kogu tähelepanu, püüdis osa rambivalgusest endale ka asepresident JD Vance.

Vance kutsus vabariiklasi vahevalimistel hääletama, rünnates teravalt demokraate.

"Demokraadid on vihkamise partei. Demokraadid on partei, mis põlgab Ameerikat ja inimesi, kes selle üles ehitasid. Nad on partei, kes suudab tunda kaasa 11. septembri terrorirünnakute toimepanijatele," lausus Vance.

Vance'i senise poliitilise karjääri üks tähtsamaid kõnesid andis ühtlasi aimu sellest, kelle poole võivad vabariiklased vaadata 2028. aasta presidendivalimistel.

"Ta on endiselt noor ja väga aktiivne. Arvan, et ta õpib president Trumpilt palju. Seega usun, et temast võiks saada meie järgmine juht," ütles kohalik William.

"Arvan, et seda on veel natuke vara öelda, aga ilmselt näeme juba järgmise aasta jooksul, kas ta võtab selle rolli enda kanda või mitte. Palju räägitakse ka Marco Rubiost või Ron DeSantisest. Neid nimesid võiks veelgi loetleda," sõnas Delvin.

Kahepäevasest kongressist jäi aga ennekõike kõlama Trumpi lubadus maksta vabariiklaste vahevalimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele 5000 dollarit.

"Olin seda kuuldes üllatunud. Arvan, et see peegeldab USA praegust elukalliduse probleemi. Mind huvitab, kuidas seda dividendi rahastatakse. See kõlab nagu veel suurem kulutamine. Me ei vaja rohkem kulutusi. Meie riigivõlg on jõudnud 40 triljoni dollarini," ütles Gerald.

Trumpi dividend läheks maksma umbes 1,2 triljonit dollarit ajal, mil USA riigivõlg on ületanud 40 triljoni piiri. President rahastamisplaani ei esitanud. Vance pakkus ühe võimalusena tollitulu, kuid sellest kulude katmiseks ei piisaks.

"Meil on 40 triljonit dollarit võlga. Kust see raha tuleb? Miks me peaks seda raha kasutama võla katteks? See raha aitaks väga paljusid ameeriklasi, kellel on praegu elukallidusega raskusi. Olin elevil, sest 5000 dollarit kuluks mulle ära. Mõtlesin kohe, mille peale seda kulutada saaks," ütles Shane.

Partei jaoks, mis on aastaid rääkinud föderaalkulude ja riigivõla vähendamisest, on enam kui triljoni dollari jagamine valijatele ebaharilik sõnum.

"Inimeste valima saamiseks ei peaks olema vaja raha. Nad peavad lihtsalt end kokku võtma ja valima minema. Need on väga olulised valimised ja me ei saa koju jääda," laususid Tracy ja Margo.

Trumpi lubadus on pälvinud teravat kriitikat ka demokraatidelt ning tekitanud küsimuse, kas valimisvõiduga seotud rahalise hüve lubamine on eetiline.