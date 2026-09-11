X!

ERR Dallases: vabariiklaste vahevalimistel rünnati teravalt demokraate

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Dallases lõppes vabariiklaste kahepäevane kongress, mis juhatas sisse sügisese vahevalimiste kampaania. Vabariiklaste jaoks on panused kõrged, sest kaalul on nende võim kongressis.

Dallase kongress kujunes ennekõike president Donald Trumpi show'ks. Kuid samal ajal vaadati ka partei tulevikku. Kuigi Donald Trump röövis peaaegu kogu tähelepanu, püüdis osa rambivalgusest endale ka asepresident JD Vance.

Vance kutsus vabariiklasi vahevalimistel hääletama, rünnates teravalt demokraate.

"Demokraadid on vihkamise partei. Demokraadid on partei, mis põlgab Ameerikat ja inimesi, kes selle üles ehitasid. Nad on partei, kes suudab tunda kaasa 11. septembri terrorirünnakute toimepanijatele," lausus Vance.

Vance'i senise poliitilise karjääri üks tähtsamaid kõnesid andis ühtlasi aimu sellest, kelle poole võivad vabariiklased vaadata 2028. aasta presidendivalimistel.

"Ta on endiselt noor ja väga aktiivne. Arvan, et ta õpib president Trumpilt palju. Seega usun, et temast võiks saada meie järgmine juht," ütles kohalik William.

"Arvan, et seda on veel natuke vara öelda, aga ilmselt näeme juba järgmise aasta jooksul, kas ta võtab selle rolli enda kanda või mitte. Palju räägitakse ka Marco Rubiost või Ron DeSantisest. Neid nimesid võiks veelgi loetleda," sõnas Delvin.

Kahepäevasest kongressist jäi aga ennekõike kõlama Trumpi lubadus maksta vabariiklaste vahevalimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele 5000 dollarit.

"Olin seda kuuldes üllatunud. Arvan, et see peegeldab USA praegust elukalliduse probleemi. Mind huvitab, kuidas seda dividendi rahastatakse. See kõlab nagu veel suurem kulutamine. Me ei vaja rohkem kulutusi. Meie riigivõlg on jõudnud 40 triljoni dollarini," ütles Gerald.

Trumpi dividend läheks maksma umbes 1,2 triljonit dollarit ajal, mil USA riigivõlg on ületanud 40 triljoni piiri. President rahastamisplaani ei esitanud. Vance pakkus ühe võimalusena tollitulu, kuid sellest kulude katmiseks ei piisaks.

"Meil on 40 triljonit dollarit võlga. Kust see raha tuleb? Miks me peaks seda raha kasutama võla katteks? See raha aitaks väga paljusid ameeriklasi, kellel on praegu elukallidusega raskusi. Olin elevil, sest 5000 dollarit kuluks mulle ära. Mõtlesin kohe, mille peale seda kulutada saaks," ütles Shane.

Partei jaoks, mis on aastaid rääkinud föderaalkulude ja riigivõla vähendamisest, on enam kui triljoni dollari jagamine valijatele ebaharilik sõnum.

"Inimeste valima saamiseks ei peaks olema vaja raha. Nad peavad lihtsalt end kokku võtma ja valima minema. Need on väga olulised valimised ja me ei saa koju jääda," laususid Tracy ja Margo.

Trumpi lubadus on pälvinud teravat kriitikat ka demokraatidelt ning tekitanud küsimuse, kas valimisvõiduga seotud rahalise hüve lubamine on eetiline.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:20

Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone

22:14

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

22:01

ETV spordisaade, 11. september

21:56

OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis võitis Serbia vastu kolmanda geimi Uuendatud

21:39

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

21:32

Saaremaal korraldati koolinoortele ajarännak 1936. aastasse

21:26

Laupäeval võib sadada vihma ja olla äikest

21:22

ERR Dallases: vabariiklaste vahevalimistel rünnati teravalt demokraate

21:13

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

21:05

Michal: uus energeetika- ja keskkonnaminister selgub tõenäoliselt teisipäeval

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10.09

Lass: eksisime kogu meeskonnaga ja mul on sellest tohutult kahju

11:32

Herem: aasta pärast võib Venemaa kasutada meie vastu X mahus sõjalist jõudu Uuendatud

10.09

Erkki Tori: Venemaa on otsustanud tempot tõsta ja Eesti peab olema valmis

12:51

Ukraina tabas Venemaal Saratovis asuvaid sihtmärke Uuendatud

12:09

Pevkuri soovitus Heremile: luure eelhoiatus ei tohi olla poliitiline tellimus

10.09

Päevakajaliste saadete peatoimetaja: Vaga soovis peale juhtunut saatesse tagasi minna

13:36

Madise valis presidendi kantselei järgmiseks direktoriks Paavo Nõgene

06:17

Venemaale kuuluv Iirimaa rafineerimistehas pidas valitsusega kõnelusi

09:10

Priske kantsleri lahtilaskmisest: loodetavasti ei saa sellest pretsedent

07:11

Vance valmistub presidendivalimisteks ja ründas demokraate

ilmateade

SPORT

22:14

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

22:01

ETV spordisaade, 11. september

21:56

OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis võitis Serbia vastu kolmanda geimi Uuendatud

21:39

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

loe: kultuur

18:54

Rakvere teatri hooaja avaetendus "Vöötrada" räägib lapse kaotusest

18:53

Mari Roosvalti ja Jaan Elkeni ühisnäitus võtab kokku 25 aasta loomingu

17:21

Vaino: juba esimesel Kirjandustänava festivalil oli vaatamata kehvale ilmale palju inimesi

17:09

Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

loe: eeter

15:56

Sleepwalkers: uue loo eest võlgneme tänu peigmehe lõhkisele püksitagumikule

14:29

"Elu loomaaias" autor: avaosas näitame jääkaru Rasputini kosjareisi Taani

13:51

Karolin Kuusik: kooliriietus võiks väljendada natuke ka lapse isikupära

13:05

Uitmõtte ajel lavakooli läinud Monak: pean seal millelegi vastuse leidma

Raadiouudised

18:35

Ukrainal õnnestus rünnata seni kättesaamatut piirkonda Venemaal

18:35

Päevakaja (11.09.2026 18:00:00)

18:35

Rakvere teatri hooaeg algab lapse kaotusest rääkiva lavastusega

18:30

Michal: tõenäoliselt on teisipäevaks uue energeetika- ja keskkonnaministri nimi teada

16:00

Osa väiksemaid parlamendivälised erakondi on valimistel osalemise kinnitanud

15:55

Heremi hinnangul peab Eesti olema valmis Venemaa rünnakuks juba aasta pärast

15:20

Raadiouudised (11.09.2026 15:00:00)

12:35

Jahepuhkus võib kujuneda Eesti turismi uueks võimaluseks

12:30

Nepali üleujutustes kaduma jäänud kahte eestlast pole endiselt leitud

12:30

Aasta esimeses pooles tõusis liikluskindlustuse juhtumite arv 14 protsenti

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo