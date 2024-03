Rohenäpud varusid seemnefestivalil kevadeks vajalikku

Vaid kümme minutit pärast ametlikku avamist pidid kartuliseemne müüjad tõdema, et Jõgeva kollane on otsas. Seda jagati tänavu kokku 400 kilogrammi ehk 80 viiekilost kotti.

"Esimesed inimesed olid juba kell üheksa ukse taga sest, nad arvasid, et muidu jäävad kartuliseemnest lihtsalt ilma. Asi on selles ka, et see on ainus koht, kust saab sertifitseeritud seemnekartulit, sellepärast ei tahetud ilma jääda," rääkis seemnefestivali korraldaja Ülle Jukk.

"Mina tulin varajase kartuli järele, saime Ranomi omale. Kahjuks Jõgeva kollasest jäime ilma, see läks kiiresti ära," ütles festivalikülastaja Margit.

"Oleksin võtnud Jõgeva kollast, aga otsa sai. Just kui tulime, siis juba viimased müüdi ära, ei saanud enam," sõnas festivalil käinud Helgi, kes soovis festivalilt lisaks kartulile ka palju muud.

"Sibulaseemneid, tippsibul. Siis väga hea sort, mida kuskilt ei saa, on Jõgeva herne sort Valma, seda ma sain. Siis kaalikas on ka Jõgeva oma hea. Tomatit ikka ka," loetles ta.

Lisaks ostlemisele sai igal täistunnil osaleda mõnes aianduse töötoas ning küsida nõu oma ala ekspertidelt.

"Põhiline Eesti rahva küsimus on see, mis on kõige varajasem (kartuli)sort tänasel päeval. Praegu on väljas varajastest Jõgeva suvik ja Varmas. Aga ma võin saladuskatte all öelda, loodame, et 2025. aasta lõpuks on meil uus varajane sort ka. Nime ma veel ei tohi öelda," rääkis sordiaretaja, teadur Terje Tähtjärv.

Juba teist korda toimus seemnefestival Maaelu Teadmuskeskuse universaalhallis, kus tegeletaksegi Eesti oma kartuli- ja köögiviljasortide aretusega.

"Me teeme kõik kulinaarsete omaduste hindamised meie oma inimestega ja neil on oma Eesti maitse. Ma arvan, et me teeme seda õigesti praegu," ütles Tähtjärv.