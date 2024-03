Pistorius: Putin tahab Saksamaad infolekkega destabiliseerida

38-minutiline kõneluste salvestus postitati reede õhtul Venemaa sotsiaalmeediasse. Jutuajamisest osavõtjad arutasid Saksamaal toodetavate Taurus rakettide võimalikku kasutamist ja nende potentsiaalset mõju.

Jutuajamine hõlmas ka kaugmaarakettide kasutamist, mida on Ukrainale tarninud Prantsusmaa ja Suurbritannia.

Pistorius avaldas lootust, et Putin ei suuda segadust külvata. "See on osa infosõjast, mida Putin peab," lisas ta.

Pistoriuse sõnul ei ole ta teadlik ühestki teisest infolekkest relvajõududes.

Ta ütles, et ootab ära selle juhtumi uurimise tulemused, enne kui otsustab, mida edasi teha.

Ukraina on pikka aega palunud Saksamaalt Taurus rakette, mille lennukaugus on kuni 500 kilomeetrit.

Kantsler Olaf Scholz on seni keeldunud rakettide tarnimisest kartuses, et see võib viia konflikti eskaleerumiseni tuumarelvi omava Venemaaga.

Saksamaa Taurus rakettide saamine annaks Ukrainale ulatusliku löögijõu.

Prantsusmaa ja Suurbritannia on tarninud Kiievile SCALP või Storm Shadow rakette. Mõlema lennukaugus on umbes 250 kilomeetrit.