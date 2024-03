Scholz: Ukraina ei saa Taurusi, kui vajab nende juhtimiseks sakslasi

"Ei saa üle anda relvasüsteemi, millel on märkimisväärne laskeulatus, mõtlemata, kuidas seda kontrolli all hoida," tsiteeris kantslerit lääne meedia.

"Ja kui teil on sellist kontrolli vaja ja ainus võimalik variant on Saksa sõdurite osavõtt sellest, siis minu jaoks on see variant täiesti vastuvõetamatu," seletas Scholz.

Varem on Scholz korduvalt keeldunud Tauruse rakette Ukrainale tarnimast, kuigi Scholzi sotsiaaldemokraatlik partei, mis kuulub Saksamaa valitsuskoalitsiooni, kutsus neid Ukrainasse saatma.

Samas nõudis Venemaa välisministeerium Berliinilt selgitusi seoses Saksa sõjaväelaste Kiievile kaugrakettide tarnimist puudutavate vestluste avalikuks saamisega.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles omakorda, et Saksa ohvitseride vaheliste Ukraina relvastamist puudutavate vestluste salvestiste ilmumine meediasse on katse külvata lahkarvamusi.