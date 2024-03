TÜ botaanikaaias saab näha Ecuadorist toodud värvikirevaid orhideesid

Orhideenäituseks käisid botaanikaaia töötajad Viinis järel ligi 130 uuel orhideeliigil. Viini olid orhideed jõudnud Ecuadorist.

"Kõik need orhideed, mille me Ecuadorist tõime, said täiesti selle näituse raames endale ilusad eestikeelsed nimed. Ja kui seda lumepall-ribiraagi lähedalt vaadata, siis ongi näha, et need väikesed, imeväikesed õiekesed läbimõõduga üks millimeeter on täiesti nagu väiksed lumepallikesed," selgitas Tartu Ülikooli botaanikaaia aednik Ingrid Akkermann.

Botaanikaaeda külastanud Helle armastus orhideede vastu sai alguse umbes kuus aastat tagasi, kui poeg kinkis talle emadepäevaks just orhidee. Nii sõitiski ta Viljandist näitust koos perega vaatama, et veelgi orhideesid avastada.

"Lootsin leida ka midagi huvitavat. Ja teine asi, kuna ma ise neid kasvatan, siis mul mingid sordid seal aknalaua peal juba on, isegi olen saanud järglasi nendest, pisikesi poegi. Ma ei ole suur kasvataja, mul on 15 lille akna peal kuskil ja väikesed pojad ka kõrval," rääkis ta.

Hoolimata orhideede kaunist välimusest ei pruugi need kõik sugugi hästi lõhnata.

"Meil ongi siin näiteks üks meie vapitaim, mis meelitab oma tolmendajaid kärbseid ligi oma hirmsa raipehaisuga," rääkis Akkermann.

Näitusel on aga väljas ka üks kasvujärgus orhidee, mis on just intervjueeritava nimeline.

"Üks Lepantes, Ingridiaana on siin, kelle eestikeelne nimi on Ingridi haldjasilm. Nii et ma olen väga õnnelik ja uhke selle taimekese üle," ütles Ingrid Akkermann.