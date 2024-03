Prantsusmaa parlament kinnistas abordiõiguse põhiseadusesse

Prantsuse parlament hääletas esmaspäeval selle poolt, et kinnistada naiste aborditegemise õigus riigi põhiseadusesse, seeläbi saab Prantsusmaast esimene riik maailmas, mis pakub sõnaselget konstitutsioonilist kaitset raseduse katkestamise puhul.

Versailles' lossi erakorralisele istungile kogunenud parlamendi alam- ja ülemkoda kogus kerge vaevaga muudatuseks nõutud kolmeviiendikulise niinimetatud superenamuse. Vastu hääletas 72 seadusandjat.

Rahvasaadikud aplodeerisid hääletuse tulemust püstijalu.

President Emmanuel Macron kirjeldas hääletust kui "Prantsuse uhkust", mis saatis "universaalse sõnumi".

Prantsuse peaminister Gabriel Attal ütles enne hääletust, et mitmel pool maailmas on aborditegemise teema "jätkuvalt ohus" ning sealsete "otsusetegijate võimuses".

Attal ütles, et kui tahetakse rünnata vabadusi, siis alustatakse alati naiste vabadustest, vahendas Deutsche Welle.

Ühtlasi juhtis Attal tähelepanu tõigale, et aborditegemise õigus on üleilmselt löögi all ning seda ka sellistes riikides nagu Ungari, Poola ja USA.