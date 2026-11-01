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ERR Ohios: inimestele valmistab muret töökohtade kadumine

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

USA traditsioonilistes tööstuspiirkondades valmistab inimestele üha enam muret töökohtade kadumine ja majanduslik ebakindlus. President Donald Trump on lubanud tugevdada kodumaist tootmist, kuid vahevalimiste eel on paljudele valijatele oluline küsimus, milline on Ameerika tööstuse tulevik.

Ohio osariigis on tööstusel olnud aastakümneid oluline roll. President Donald Trump on lubanud tuua tööstustöökohad Ameerikasse tagasi ja tugevdada kodumaist tootmist.

Kuid traditsioonilistes tööstuslinnades, nagu Springfield, on hoopis olulisem küsimus, kuidas säilitada juba olemasolevaid töökohti.

Ligi 60 000 elanikuga Springfieldi linnas asuvas veoautotehases oli tippajal ligi 10 000 töökohta. Aastakümnetega on töökohti järjest kadunud ning septembri lõpus lõpetati tootmine sootuks, sest tehase senine suur tellija lõpetas koostöö. Töö kaotas enam kui 1300 inimest.

"Alustavate töötajate tunnipalk oli umbes 25 dollarit, kuid see võis tõusta kuni 33 dollarini. Võrreldes teiste piirkonna tööstusettevõtetega oli see väga hea palk. Paljud siinsed inimesed ei ole nõus leppima töökohtadega, kus makstakse 19–20 dollarit tunnis. Seetõttu otsivad nad nüüd tööd väljaspool piirkonda," lausus UAW Local 402 ametiühingu esimees Chris Blizard.

Tehase sulgemine on jätnud tööta ka terveid perekondi.

"See puudutas nii mind kui ka mu kihlatut. Tema töötas tehases 12 aastat, mina viis aastat. Töö kaotas ka mu ema, kes oli seal töötanud üle kümne aasta. Nii jäid kõik mu lähimad pereliikmed korraga töötuks," ütles endine tehasetöötaja Jordan.

Ameerikas ei tähenda töötuks jäämine üksnes sissetuleku kaotust, vaid võib kaasa tuua ka tervisekindlustusest ilmajäämise.

"Praegu on suurim mure tervisekindlustuse tulevik. Õnneks õnnestus meie ametiühingu juhtidel läbi rääkida kokkulepe, mille järgi säilib koondatud töötajatel tervisekindlustus veel kuus kuud. Üks kuu sellest ajast on aga juba möödas," lausus endine tehasetöötaja Marianne.

Majanduslik ebakindlus mõjutab ka teisipäevaseid vahevalimisi. Kolmel korral Donald Trumpi poolt hääletanud Kyle on nüüd oma poliitilisi eelistusi ümber hinnanud.

"Inimesed, keda ma isiklikult tunnen, helistavad mulle, nimetavad mind reeturiks ja ähvardavad mind. Minu jaoks on see vaid kinnitus, et liigun õiges suunas. Ma ei usu, et Trump on meie tehase sulgemises ainuisikuliselt süüdi. Tema roll oli minu hinnangul üsna väike, kuid tollimaksud ei aidanud olukorda parandada. Tehas oli majandusraskustes juba niigi ning kogu tööstusharu oli keerulises seisus," rääkis Kyle.

Osa koondatud töötajatest on nüüd asunud demokraatide heaks kampaaniat tegema. Ukselt uksele käies püütakse ametiühingu liikmeid innustada hääletama.

"Käime oma ametiühingu liikmete juures, et tuletada neile meelde, kui oluline on valima minna. Valimispäev on juba teisipäeval," ütles endine tehasetöötaja Morgan.

Springfieldis loodetakse siiski tööstustöökohtade taastumisele. Tehasel on juba uus omanik, kuid tootmise taaskäivitamine võib võtta aastaid.

Toimetaja: Marko Tooming

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