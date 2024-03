Briti konservatiivid langetavad enne valimisi sotsiaalmaksu

Hunt avalikustab kolmapäeval Briti kevadise riigieelarve. Ühendkuningriigis avalikustatakse eelarve kaks korda aastas. Rahandusminister kavatseb teatada sotsiaalmaksu (National Insurance) langetamisest kahe protsendipunkti võrra. Seega on tulevikus Ühendkuningriigis töötajapoolne sotsiaalmaks 10 protsendi asemel kaheksa protsenti, tööandjapoolne sotsiaalmaks ei muutu.

Uuesti maksulangetusest saab kasu valitsuse sõnul 27 miljonit töötavat britti ning keskmisele töötajale jääb 450 naela aastas rohkem. Maksulangetuse aastaseks kuluks riigieelarvele hinnatakse 10 miljardit naela.

"Konservatiivid teavad, et madalad maksud tähendavad suuremat majanduskasvu ning suurem majanduskasv tähendab rohkem võimalusi ja õitsengut," seisab Hunti kõne märkustes, mida nägid Financial Timesi ajakirjanikud.

Briti valitsus langetas sotsiaalmaksu juba jaanuari alguses, samuti kahe protsendipunkti võrra, kuid see käik pole veel erakonna toetust kasvatanud. Esmaspäeval avaldatud uuringufirma Ipsos küsitluse järgi toetas konservatiive ainult 20 protsenti valijatest, mis on erakonna madalaim toetus alates 1978. aastast, kui Ipsos hakkas küsitlusi läbi viima.

Rahandusminister pakub sotsiaalmaksu langetuse katteallikana välja tubaka ja tabakatoodete aktsiisi tõusu ning maksude optimeerimist võimaldava niinimetatud mittekodumaise maksustaatuse kaotamist (non-domicile status). See skeem võimaldab inimesel teenida välismaal tulu Ühendkuningriigis tulumaksu maksmata, kui tema ametlikuks elukohaks on märgitud mõni muu jurisdiktsioon.

Praegune Briti peaminister Rishi Sunak sattus mõni aasta tagasi skandaali, kui selgus, et tema abikaasa Akshata Murty vähendas oma maksukoormust potentsiaalselt miljonite naelte võrra, kasutades nimetatud staatust. Hiljem lubas Murty registreerida oma maksustamisalaseks elukohaks Ühendkuningriigi.

Hunti otsus kaotada antud soodsa maksustamise staatuse tähendab, et arvamusküsitlustes arvestatavat edumaad omav Briti Tööerakond jääb oma ühest põhilubadusest ilma. Tööerakonna juht Keir Starmer on lubanud rahastada oma valimislubadusi, nagu avalike teenuste finantseerimise ja kvaliteedi parandamine just kaotades selle soodsa maksustaatuse.

Samas kritiseerib konservatiivide paremtiib Hunti otsust langetada sotsiaalmaksu tulumaksu langetamise asemel. Tulumaksu langetamisest saaksid kasu ka need, kes teenivad mittetöist tulu. Hunti otsus võis sõltuda asjaolust, et tulumaksu langetamine kehtiks ainult Inglismaal ja Walesis, sest Šotimaa ja Põhja-Iirimaa parlamentidel on õigus kehtestada oma tulumaksumäärasid, samas kui sotsiaalmaksu langetamine mõjutaks kõiki Briti töötajaid.

"Me võime alati tulla [tulumaksu] juurde tagasi," ütles üks Briti peaministrikantselei allikas, viidates asjaolule, et kui parlamendivalimised toimuvad sügisel, siis Huntil oleks võimalus avalikustada uued maksulangetused sügisest riigieelarvet esitledes. Tööerakond see-eest usub, et parlamendivalimised toimuvad juba maikuus koos kohalike valimistega.

Samas rõhutab Hunt, et makse saab langetada alles siis, kui majandus kasvab ning riigihaldus muutub tõhusamaks.

"Kuna pandeemia on selja taga, peaksime olema taas vastutustundlikud ning kasvatama meie vastupidavust tulevaste šokkide suhtes. See tähendab laenamise vähendamist, et me saaksime oma võlgu vähendada," kavatseb öelda oma kõnes Hunt.