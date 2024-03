Pildid: Kuressaare ametikoolis valmis naistepäevaks 60 torti

Kuressaare ametikoolis on juba 10 aasta pikkune traditsioon, et kondiitriõpilased näitavad naistepäevaks oma õpitud oskusi ja valmistavad suuremas koguses torte. Tänavu tehti valmis kokku 60 torti.

Ettevalmistused tänavuseks naistepäevaks Kuressaare ametikoolis algasid juba kolm päeva tagasi, sest reedeks pidi valmis saama 60 torti.

Ühe ilusa tordi tegemiseks võiks minna kaks päeva. aga kuna me õpime, siis me vajame rohkem aega," ütles kondiitriõpilane Annika.

Meesõpilased aga tunnistasid, et peavad naistepäeva puhul ka tööd koju kaasa võtma

Selgub, et kondiitritel on siiski oma töös kindlad põhimõtted. 10 aasta jooksul on jäädud tuntud tortide puhul ikka klassikaliste retseptide juurde – nende maitseomadustega ei riskita eksperimenteerida.