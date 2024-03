Armeenia kaalub EL-iga liitumise taotlemist

Armeenia kaalub taotluse esitamist, et saada Euroopa Liidu liikmeks, ütles Armeenia välisminister Ararat Mirzojan Türgi televisioonis.

Välisministri sõnul käib riigis debatt Armeenia tulevikusuundade üle ning Euroopa Liidu tee on üks võimalikest.

Armeenia on 2018. aasta revolutsioonist alates muutnud tasapisi oma välispoliitilist kurssi, mis on Moskvat ärritanud.

Mirzojan lisas, et Armeenia püüab sõlmida rahulepingut Aserbaidžaaniga, kuid kui suures plaanis on projekt valmis, siis mõnes võtmetähtsusega küsimuses on veel erimeelsusi.