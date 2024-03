Politsei tõstis Taavi Rõivase Helsingis Jaapani lennult maha

Välisministeeriumist kinnitati Delfile, et Rõivas tõsteti Jaapani lennult maha. Ministeeriumi meediasuhete büroo direktor Liisa Toots ütles, et on juhtumiga kursis, kuid ei oska anda täpsemaid kommentaare põhjuste kohta, miks Rõivas lennukist eemaldati.

"Äridelegatsiooni liikmed on vabad oma tegemistes ja otsustes ning ministeerium ei vastuta äridelegatsiooni liikmete ega nende liikumiste eest," ütles Toots. "Äridelegatsiooni liikmed korraldavad oma reisi sihtpunkti ise. Taavi Rõivas ei reisinud koos ministri ametliku delegatsiooniga Jaapanisse (erinevad lennud), kuid sattusime kokku Helsingi lennujaama."

Postimees kirjutas, et sai laupäeval vihje, mille kohaselt juhtus Helsingis Jaapanisse siirduma pidanud lennukil intsident, kus ühtäkki teatati reisijatele, et lennukimeeskond on õhkutõusmist edasi lükanud.

Pealtnägija sõnul tekkis Rõivasel alguses lennukimeeskonnaga vaidlus. Omavahel vaieldi soome keeles, kuid mõne aja pärast saabusid lennukisse ka politseinikud, kes Rõivase lennukist välja viisid.

Postimees vestles ka teiste inimestega, kes delegatsiooniga samal ajal lennujaamas viibisid, ning nende sõnul oli Rõivas juba Helsingi lennujaamas olles üsnagi purjus.

Rõivas ütles, et jutud tema purjusolekust on laim ning tal tekkis lennukis stjuardessidega vaidlus sülearvuti kasutamise pärast.

"Esitasin Finnairile ametliku kaebuse koos kahjunõudega," lisas Rõivas.

Välisminister Margus Tsahkna alustas pühapäeval visiiti Jaapanis, kus kohtub Jaapani välisministri Yōko Kamikawa, digiministri Taro Kono ning Jaapani parlamendi esindajatega.

Välisministrit saadab visiidil Eesti äridelegatsioon.