Finnair ja Soome politsei hoidusid täpsustamast Rõivasega juhtunut

"Võime kinnitada, et laupäeval, 9. märtsil eemaldati Helsingist Jaapanisse suundunud lennult allumatu reisija, kuna ta ei järginud lennuki meeskonna korraldusi," ütles Finnairi pressiesindaja Mia Eloranta esmaspäeval ERR-ile.

Reisija lennukilt eemaldamiseks kutsuti appi politsei, lisas Eloranta oma kirjalikus kommentaaris.

Soome Ida-Uusimaa politseijaoskonna esindaja Heidi Saarinen ütles ERR-ile, et saab kinnitada seda, et politsei täitis laupäeva õhtul ülesande, mis oli seotud ühe reisija kõrvaldamisega lennukilt, kuid keeldus rohkem infot andmast.

Täpsustavatele küsimustele isiku lennult eemaldamise asjaolude kohta ütles ka Eloranta, et vastavalt Finnairi poliitikale ei edasta nad intsidentide ega reisijate kohta täpsemaid detaile.

"Üldise põhimõttena eemaldatakse reisija lennult näiteks sõnakuulmatu käitumise tõttu või seepärast, et ta ei ole lendamiseks sobivas konditsioonis," märkis Eloranta.

Lennundusekspert Toomas Uibo rääkis esmaspäeval Raadio 2 saates "Hommik!", et iga lennukimeeskonna esmane ülesanne on korraldada lend turvaliselt ning seetõttu hinnatakse võimalikke ohte lennule. "Kui lennumeeskonna liige näeb, et ühe reisija näol on oht lennuturvalisusele, siis ta eemaldatakse. Siin pole kohta vaidlemiseks. Kaptenil on õigus igaüks eemaldada, kusjuures ta teeb otsuse selle info põhjal, mis ta stjuardessilt saab," rääkis Uibo.

Küsimusele, kas lennukimeeskond võib joobes reisijal lasta alkomeetrisse puhuda, ütles Uibo, et sellist õigust neil ei ole. "Alkomeetri kasutus on reguleeritud seadusega ja lennufirmadel seda õigust pole. Küll aga on õigus hinnata inimese adekvaatsust ja selle põhjal otsustada, kas isik võib lendu ohustada. See on meeskonna hinnata, nad peavad visuaalselt tuvastama, kas näevad temas ohtu või mitte," rääkis Uibo.

Postimehe teatel said nad laupäeval vihje, mille kohaselt juhtus Helsingis Jaapanisse siirduma pidanud lennukil intsident, kus reisijatele teatati lennuki stardi edasilükkamisest. Pealtnägija sõnul tekkis Rõivasel alguses lennukimeeskonnaga vaidlus ning mõne aja pärast saabusid lennukisse politseinikud, kes Rõivase lennukist välja viisid. Postimees vestles ka teiste inimestega, kes Eesti välisministeeriumi ja äridelegatsiooniga samal ajal lennujaamas viibisid ning nende sõnul oli Rõivas juba Helsingi lennujaamas olles üsnagi purjus. Rõivas ütles, et jutud tema purjusolekust on laim ning tal tekkis lennukis stjuardessidega vaidlus sülearvuti kasutamise pärast, mistõttu ta esitas Finnairile ametliku kaebuse koos kahjunõudega.

Palvele täpsustada, kas Finnair on saanud Rõivaselt kahjunõude, kordas Eloranta uuesti, et ettevõte ei kommenteeri üksikjuhtumeid. "Kui üldiselt rääkida, siis olukorras, kus reisija käitub häirivalt ja politsei kutsutakse teda lennukist eemaldama, ei ole lennufirmalt alus kahjutasu nõuda," märkis Finnairi pressiesindaja.

Välisminister Margus Tsahkna alustas pühapäeval kolm päeva kestvat kõrgetasemelist visiiti Jaapanisse, mille käigus ta kohtub ka Jaapani välisministri Yōko Kamikawa, digiministri Taro Kono ning Jaapani parlamendi esindajatega. Visiidil osaleb ka äridelegatsioon, mille liige Rõivas pidi olema.