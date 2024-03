EL-i nõukogu toetas platvormitöö direktiivi

"Paremad töötingimused neile, kes toovad teile toidu koju! Ministrid kiitsid just heaks kompromissteksti platvormtöö direktiivi kohta," kirjutas EL-i praegune eesistujariik Belgia sotsiaalmeediaplatormil X (varem Twitter).

Direktiivi lõplikuks vastuvõtmiseks on vaja Euroopa Parlamendi heakskiitu, kuid seni suurimaks takistuseks oli EL-i liikmesriikide vajaliku kvalifitseeritud enamuse puudumine. Kui arutelu direktiivi üle käis viimati veebruaris, siis seda ei toetanud Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa ja Eesti.

Direktiivide vastuvõtmiseks EL-i nõukogus on vaja vähemalt 15 riigi toetust, mis esindavad vähemalt 65 protsenti EL-i elanikkonnast. Veebruaris jäi see vastu võtmata just teise kriteeriumi täitmata jätmise tõttu.

Esmaspäeval toimunud hääletusel ei toetanud direktiivi jätkuvalt Saksamaa ja Prantsusmaa, kuid lisaks Eestile muutis meelt ka Kreeka. Direktiiv võeti vastu 25 liikmesriigi toetusega Berliini ja Pariisi toetuse puudumisest hoolimata, kirjutab Euractiv. Tegemist on ühe vähese juhtumiga, kui EL-i kaks suurimat liikmesriiki jäid hääletusel isoleerituks.

Eesti ja Kreeka otsus tuli saadikute sõnul "kompromissi vaimus". Belgia asepeaminister Pierre-Yves Dermagne tänas Tallinna ja Ateena saadikut "viimase hetke üllatuse eest".

Platvormitöö direktiivi toetavad aktiivselt Euroopa ametiühingud, samas kui platvormitööd vahendavad ettevõtted on meelestatud direktiivi suhtes enamasti negatiivselt.

Belgia pakutud viimane kompromissisõnastus lubab igal liikmesriigil ise otsustada, mis puhkudel tuleb platvormitöö tegijat käsitleda töötajana ja seega pakkuda talle selliseid sotsiaalseid garantiisid nagu tasustatud haiguspäevad, kirjutab Bloomberg.

Detsembris kukkus läbi katse kehtestada kogu EL-ile rakenduvad ühtsed standardid platvormitöö tegija töötajana käsitlemisel.

Uus direktiiv mõjutab samuti seda, kuidas platvormid juhivad platvormitöö tegijaid. Direktiiv piirab algoritmite kasutamist ja keelab vallandada töötajaid, lähtudes automatiseeritud süsteemide otsustest.