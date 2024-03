Sõja 748. päev: Venemaad tabas suur droonirünnak ja tehased põlevad

Oluline teisipäeval, 12. märtsil kell 22.34:

- Ukraina peastaap: vaenlane ründab Avdijivka ja Novopavlivka piirkonnas;

- Venemaa raketirünnakus Krõvõi Rihi linnale sai surma kolm inimest;

- Taani annetab Ukrainale suurtükkide ostmiseks 308 miljonit eurot;

- Kuberner: Dnepri paremkalda demineerimiseks läheb vähemalt kaks aastat:

- Reuters: USA valmistab ette 400 miljoni dollari suurust abipaketti Ukrainale;

- Ukraina-meelsed võitlejad teatasid Vene piiriküla vallutamisest;

- Venemaa sulges piiriüleste rünnakute tõttu Kurski koolid;

- Ukraina poolel võitlevad venelased sisenesid Venemaale;

- Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist;

- Peterburis põleb elektrijaam;

- Venemaal kukkus alla lennuk Il-76;

- Ukraina õhujõud hävitasid Vene tankeri;

- Venemaa lääneosas tabas droon kütusehoidlat;

- Venemaal Baškiirias põleb metallitöötlemistehas;

- SIPRI: Venemaa relvaeksport langes Ukraina sõja tõttu 52 protsenti;

- Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud;

- Zelenski sõnul on Venemaa edasitung Ukrainas peatatud.

Ukraina peastaap: vaenlane ründab Avdijivka ja Novopavlivka piirkonnas

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäevaga 78 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel. Vene väed ründasid enim Avdijivka ja Novopavlivka piirkonnas, kus toimus vastavalt 22 ja 19 Vene rünnakut.

Lõmani, Bahmuti ja Orihhivi piirkonnas ründasid Vene väed kuus korda ning Kupjanski suunal neli korda. Lisaks ründasid Vene väed kolm korda Dnepri jõe piirkonnas Hersoni oblastis, kõik Vene rünnakud sel suunal nurjusid.

Ööpäevaga tegi Venemaa üheksa raketi- ja 73 õhurünnakut, lisaks tulistasid Vene väed 72 korda mitmikraketiheitjatest Ukraina vägede positsioonide ja Ukraina asulate pihta.

Venemaa raketirünnakus Krõvõi Rihi linnale sai surma vähemalt kolm inimest

Venemaa raketilöögis Ukraina keskosas asuvale Krõvõi Rihi linnale sai teisipäeval võimude teatel surma vähemalt kolm ja haavata 38 inimest, sealhulgas lapsi.

Siseministeeriumi avaldatud videos võis näha päästjaid evakueerimas haavatud tsiviilisikuid põlevast mitmekorruselisest elumajast.

"Kolm hukkunut ja 38 vigastatut," ütles siseminister Ihor Klõmenko.

Ta hoiatas, et see arv võib otsingu- ja päästetööd jätkudes tõusta.

Vigastatute seas oli kümme last, ütles Ukraina keskosa Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak Telegramis.

Krõvõi Rihis sündinud president Volodõmõr Zelenski sõnul tabasid venelased üheksakorruselist elumaja.

Ta avaldas õhtuses kõnes kannatanutele kaastunnet.

"Me tekitame vastuseks kaotusi Vene riigile – täiesti õigustatult. Nad peavad Kremlis õppima, et terror ei jää nende jaoks karistamata," ütles ta.

Vene raketirünnaku tagajärjed Krõvõi Rihile. Autor/allikas: UKRAINSKA PRAVDA/UKRAINA POLITSEI

Taani annetab Ukrainale suurtükkide ostmiseks 308 miljonit eurot

Taani annetab Ukrainale 2,3 miljardit krooni ehk 308 miljonit eurot, et tasuda suurtükkide, miinipildujate ja lõhkeaine eest, teatas valitsus teisipäeval.

Annetusega tasutakse Prantsusmaal toodetud Caesari suurtükisüsteemide, miinipildujate ja laskemoona eest ja seda rahastatakse läbi Ukraina abistamiseks loodud fondi, mille väärtuseks hinnatakse ühtekokku 69,1 miljardit krooni ehk 9,2 miljardit eurot.

Caesaride ostmist rahastatakse koos Prantsusmaaga, samas kui 155mm mürskude eest tasutakse koos Eesti ja Tšehhiga, teatas Kopenhaagen.

Kuberner: Dnepri paremkalda demineerimiseks läheb vähemalt kaks aastat

Hersoni oblasti paremkalda miinidest puhastamiseks kulub praegust dünaamikat arvestades vähemalt kaks aastat, ütles Hersoni oblasti kuberner Aleksandr Prokudin.

"Praegu on üle vaadatud kolmandik vabastatud alast. Ainuüksi sellel alal avastasid ja hävitasid demineerijad üle 155 000 miini, lõksu, lõhkemata mürsu ja muu lõhkekeha," kirjutas Prokudin Telegramis.

Ta märkis, et oblastis otsib miine 1026 sapööri.

"Alles aasta hiljem õnnestus meil nende arv kümnekordistada. Ja töötame selle nimel edasi," rõhutas ta.

Reuters: USA valmistab ette 400 miljoni dollari suurust abipaketti Ukrainale

USA valmistab ette uut abipaketti Ukrainale, mille suuruseks oleks 400 miljonit dollarit, ütles kaks anonüümseks jääda soovinud USA ametnikku teisipäeval Reutersile. Tegemist oleks esimese USA abipaketiga Ukrainale alates detsembrist.

Ametnikud ütlesid, et Valge Maja teatab uuest abipaketist hiljem teisipäeval.

Ühe ametniku sõnul pärineb abipaketi rahastus Pentagoni vahenditest.

USA demokraadist president Joe Biden toetab Ukraina abistamist, samas kui tema eeldatav vabariiklasest oponent novembris peetavatel USA presidendivalimistel Donald Trump on olnud selle suhtes kriitiliselt meelestatud.

USA esindajatekoja vabariiklasest juht Mike Johnson on kasvava surve all panna hääletusele 95 miljardi dollari suurune abipakett USA liitlastele, sealhulgas Ukrainale, mis pälvis veebruaris senati toetust.

Senatis hääletas abipaketi vastuvõtmise poolt 70 saadikut 100-st, ehk eelnõu nautis nii enamiku demokraatide kui pea poole senati vabariiklaste toetust.

Ukraina-meelsed võitlejad teatasid Vene piiriküla vallutamisest

Ukraina ridades võitlevad Vene vabatahtlikud vallutasid Tjotkino küla Venemaa Kurski oblastis, teatas teisipäeval leegion "Venemaa vabadus".

Venemaa oli pisut varem teatanud, et lõi tagasi vabatahtlike üksuste rünnakud kahes piirioblastis.

"Tjotkino asula Kurski oblastis on täielikult Vene vabastusvägede kontrolli all," kirjutas leegion sotsiaalmeedias ja väitis, et Vene võimudele lojaalsed väed taanduvad külast.

Venemaa sulges piiriüleste rünnakute tõttu Kurski koolid

Venemaa sulges Ukraina ridades võitlevate vene vabatahtlike rünnakute ja sagenenud Ukraina droonirünnakute tõttu nädala lõpuni koolid piiriäärses Kurski linnas.

"Viimase aja sündmustega seoses langetasin ma otsuse viia koolid kaugõppele," ütles Kurski linnapea Igor Kutsak sotsiaalmeedias.

Koolid jäävad suletuks reedeni, lisas ta.

Ukraina poolel võitlevad venelased sisenesid Venemaale

Ukraina vägede koosseisus võitlevad Vene üksused teatasid, et sisenesid Venemaa territooriumile. Venemaale läksid Vene Vabatahtlike Korpus (RDK) ja Siberi pataljon. Väidetavalt võtsid vabatahtlikud enda kontrolli alla küla, mis asub Belgorodi oblastis. Lahingud käivad veel ka Kurski oblastis, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse esindaja Andri Jussov kommenteeris teisipäeval leegioni Vene vabatahtlike sisenemist Venemaa Kurski ja Belgorodi oblastisse.

Ta kinnitas, et tõenäoliselt toimub praegu Venemaal nende üksuste ühisoperatsioon. Jussovi sõnul tegutsevad nad Venemaal iseseisvate üksustena, sest koosnevad Venemaa kodanikest.

Kuigi Vene võimud teatasid keskpäeva paiku rünnaku väidetavast tagasilöömisest, lahingud vene vabatahtlike ja Vene vägede vahel veel käivad, ütles leegioni "Venemaa Vabadus" esindaja Aleksei Baranovski teisipäeval AFP-le.

Baranovski sõnul võitlevad leegioni üksused Vene vägedega Belgorodi ja Kurski oblastis ning venelased on kaotanud mitu soomusmasinat.

Rühm kavatseb laiendada operatsioone teistesse Venemaa piirkondadesse, lisas ta.

Belgorodi kuberner ütles, et Prilesje küla jäi Ukraina mürsurünnaku alla ja üks Belgordi linna kukkunud Ukraina droon tekitas purustusi ärihoonele.

"Plahvatuse tagajärjel purunesid hoone aknad ja fassaad sai kannatada. Kaks sõiduautot sai samuti kannatada," kirjutas kuberner Vjatšeslav Gladkov sotsiaalmeedias.

Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist

Moskvast ida pool asuvas Nižni Novgorodi oblastis põleb suur naftatöötlemistehas, mis kuulub Vene energiahiiglasele Lukoil. Meedia teatel tabasid tehast Ukraina droonid. See on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas.

Peterburis põleb elektrijaam

Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et Peterburis põleb elektrijaam.

Russian Telegram channels report that a power plant is on fire in St Petersburg. pic.twitter.com/AqM6ylNJuY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2024

Venemaal kukkus alla sõjalennuk Il-76

Venemaal Ivanovos kukkus alla sõjalennuk Il-76. Vene kaitseministeerium väitis, et lind lendas lennuki mootorisse. Pardal olnud 15 inimesest keegi ei jäänud ellu.

Uudisteportaali Unian andmetel kukkus lennuk alla Bogorodskoje küla lähedale, lennuvälja lähedal asuvasse surnuaeda. Lennuk on pooleldi purunenud ja põleb.

The Russian Il-76 crashed after its engine caught on fire over Ivanovo in Russia, located 700km from Ukraine



The plane was filmed from multiple angles, this is some of the clearest video we can get of a plane burning in the sky pic.twitter.com/USjCvLZlmg — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 12, 2024

Venemaa lääneosas tabas droon kütusehoidlat

Venemaa lääneosas tabas droon ööl vastu teisipäeva kütusehoidlat, millest sai alguse tulekahju, teatas Orjoli oblasti kuberner Andrei Klitškov.

Rünnak leidis aset Ukraina piirist umbes 160 kilomeetri kaugusel asuvas Orjoli linnas.

"Orjolis rünnati kütuse- ja energiakompleksi. Eriteenistused töötavad kohapeal, et tulekahju ohjeldada. Ohvreid ei olnud," kirjutas kuberner sotsiaalmeedias.

Kohalik meedia teatas, et rünnak leidis aset kohaliku aja järgi kell 03.00 öösel.

Vene riikliku uudisteagentuuri RIA Novosti tsiteeritud päästeteenistuse ametniku sõnul süttis naftasaadusi sisaldav mahuti.

Ukraina droonid ründasid esmaspäeva õhtul ka Venemaal asuvat Belgorodi oblastit Ukrainas asuva Harkivi linna lähedal. Oblastikuberneri Vjatšeslav Gladkovi sõnul viga ei saanud.

"Ukraina relvajõud ründasid Belgorodi piirkonda droonidega, mis viskasid alla neli lõhkekeha. Ohvreid plahvatustes ei olnud, küll aga said kahjustada elektriliinid," ütles Gladkov.

Gladkovi andmetel jäi rünnaku tagajärjel elektrita seitse kogukonda.

Lisaks hävitati droon Moskvast lõunas asuva Tula kohal ja kaks Kurski oblastis.

Ukraina õhujõud hävitasid Vene tankeri

Ukraina õhujõud hävitasid esmaspäeval Kinburni sääre piirkonnas vaenlase tankeri Mehanik Pogodin, mida venelased kasutasid komandopunktina, teatas teisipäeval Ukraina merevägi.

Teate kohaselt kuulus tanker IMO nr 9598397 sanktsioonide nimekirja kantud Venemaa ettevõttele VEB-Leasing (Peterburi).

Ukraina merevägi märkis, et Mehanik Pogodin arestiti ja asus kuni 2023. aasta suveni Hersoni sadamas. Pärast seda, kui venelased Kahhovka hüdroelektrijaama tammi õhkisid, uhuti tanker venelaste kontrolli all oleva Kinburi sääre kaldale.

"Hiljem paigutas vaenlane laevale luureks vaatlusposti, samuti elektroonilise sõja varustuse. Alust kasutati platvormina droonirünnakuteks Hersoni oblastile," selgitas väejuhatus.

Venemaal Baškiirias põleb metallitöötlemistehas

Venemaal asuvas Baškortostani vabariigis põleb metallitöötlemistehas, teatasid kohalikud võimud. Võimud teatasid, et sündmuskohal tegutsevad tuletõrjujad.

SIPRI: Venemaa relvaeksport langes Ukraina sõja tõttu 52 protsenti

Stockholmi Rahu-Uuringute Instituudi (SIPRI) teatas, et Venemaa relvaeksport langes 2023. aastal Ukraina sõja tõttu 52 protsenti. 2022. aastal oli Venemaa veel suuruselt kolmas relvaeksportija, kuid eelmisel aastal tõusis teisele kohale Prantsusmaa.

Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud. Siiski ei tuvastanud ISW rindel suuri muutusi. Vene sõjablogijad väitsid samas, et Vene väed liikusid Orlivkas 280 meetrit edasi. Veel üks Vene blogija väitis, et Vene väed on vallutanud suurema osa Pervomaiskest, kuid ISW pole veel nendele väidetele kinnitust leidnud. Lahingud käivad veel ka Berdõtši ja Tonenke lähistel.

Üks Vene blogija väitis, et Vene vägede pealetung Avdijivka lähistel aeglustub. Veel üks Vene blogija väitis, et Vene väed keskenduvad peamiselt Orlivka-Tonenke piirkonnale, kuid Vene väed on seal raskustes. Blogija näeb raskuste taga vägede kehva juhtimist. Blogija väitis veel, et Vene sõdurite väljaõpe on kehv ja üksused ei suhtle omavahel.

Ukrainlased rajavad Zaporižžja piirkonda kaitserajatisi Autor/allikas: SCANPIX/EPA/KATERYNA KLOCHKO

Zelenski sõnul on Venemaa edasitung Ukrainas peatatud

President Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina vägede olukord on paranemas pärast seda, kui peatati Venemaa edasitungi rindel.

Rohkem kui kaks aastat pärast Venemaa sissetungi algust on Kiiev viimastel kuudel seisnud silmitsi kasvava survega rindejoonele, kui peamine sõjaline abi on USA kongressis sisevaidluste tõttu takerdunud.

"Venemaa edasitung on peatatud. Meie sõjavägi on peatanud Venemaa edasitungi Ida-Ukrainas," kinnitas Zelenski esmaspäeval Prantsuse rahvusringhäälingu telekanalile BFM TV.

Zelenski kommenteeris teemat vastates küsimustele paavsti üleskutse osas.

Ukraina kutsus esmaspäeval välja Vatikani saadiku pärast seda, kui paavst Franciscus soovitas riigil kaaluda Venemaa vastu niiöelda valge lipu heiskamist, mis põhjustas Kiievis raevu.

"Paavst Franciscuse avalduste tõttu kutsuti Vatikani saadik Ukraina välisministeeriumisse," teatas ministeerium sotsiaalmeedias.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit

Ukraina relvajõudude artikli avaldamise päeva hommikul esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 425 890 (võrdlus eelmise päevaga +910);

- tankid 6747 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 12 901 (+27);

- suurtükisüsteemid 10 522 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1016 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 713 (+2);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8184 (+43);

- tiibraketid 1920 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 13 870 (+44);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1691 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Kiiev on selgitanud, et Vene elavjõu sõjakaotused sisaldavad nii surnuid kui ka haavatuid.