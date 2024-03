Biden ja Trump vaidlesid sotsiaaltoetuste küsimuses

Joe Biden läks esmaspäeval tervishoiu- ja sotsiaaltoetuste küsimuses vaidlema oma rivaali Donald Trumpiga, kui USA president külastas New Hampshire'i osariiki, mille tulemused on olulised novembris toimuvatel valimistel.

Vabariiklasest endine president Trump, kes taotleb naasmist Valgesse Majja, ütles esmaspäeval antud intervjuus, et toetab sotsiaalkulude kärpeid.

"Me saame kärpimise osas palju ära teha," ütles 77-aastane Trump meediakanalile CNBC.

Trumpilt küsiti kärpevõimaluste kohta USA sotsiaalhoolekande kolme samba osas. Medicare pakub eakatele tervishoiuteenust, Medicaid pakub tervishoiuteenust vähemkindlustatud inimestele ja sotsiaalkindlustus, mis tagab pensionäride ja puuetega inimeste heaolu.

Biden süüdistas vastuseks Trumpi jõukaid ameeriklasi soodustavate meetmete toetamises.

"Põhimõte on see, et ta on endiselt sellesama asja juures. Ma ei luba sellel kunagi juhtuda. Ma ei kärbi sotsiaalkindlustust ega ka tervishoidu," ütles 81-aastane Biden.

Bideni kommentaarid tulid pärast seda, kui ta avaldas ambitsioonika 2025. aasta eelarveettepaneku, mis oli täis erinevaid meetmeid, mille seas on ka miljardäride maksukoormuse suurendamine.