ISW: Vene kaitsetööstus pole keskmises ja pikas vaates jätkusuutlik

Venemaa sõjatööstuskompleksi ootab ees tööjõupuudus ning reservide vähenemine, mida muuhulgas süvendavad sanktsioonid. See muudab ta keskpikas ja pikas perspektiivis jätkusuutmatuks, leiavad analüütikud.

ISW märgib, et Vene väejuhatus kavatseb luua kevadsuvisteks pealetungioperatsioonideks "strateegilise reservi", kuid ei saa sõjatööstuskompleksi tootmispiirangute tõttu tagada vajalikku hulka relvi ja varustust.

Mõnedel andmetel relvastab Vene väejuhatus aasta lõpuks ainult 27. motoriseeritud laskurdiviisi, mis on praegu formeerimisel kesksõjaväeringkonna olemasoleva 21. motoriseeritud laskurbrigaadi baasil. See on relvastatud 87 protsendi ulatuses ning Vene väejuhatus peab relvastama lisaks veel teisi uusi formatsioone ja üksusi.

Mitmed lääne ja Ukraina ametnikud ja analüütikud tõdevad, et Vene Föderatsiooni teatatud tankide tootmisnäitajad kajastavad suures osas laost võetud taastatud ja moderniseeritud tanke, mitte uut toodangut, märgib aruanne.

Venemaa kaitsetööstus tuleb Ukraina okupatsioonioperatsioonide praeguse tempoga küll toime, kuid ei suuda operatiiv- ega strateegilisel tasandil toetada võimalikku pealetungi.

Tõendid selle kohta, et Venemaa sõjavägi loob uusi, alavarustatud üksusi ja formatsioone, ühtivad ISW hinnanguga, et Venemaa eelistab tööjõu ja varustuse kvantiteeti vägede kvaliteedile.

ISW arvates piiravad need probleemid Venemaa vastloodud üksuste kaasamist lahingutes ja tõhusust lahinguväljal, kuid praeguse operatsioonitempo säilitamiseks sellest piisab.

Vene kaitsetööstuse toodangu kasv pole keskpikas ja pikas perspektiivis jätkusuutlik, kuna riik kannatab jätkuvalt tööjõupuuduse ning relvade ja varustuse varude vähenemise käes, leiab ISW. Samuti on olulisi tooteid, mida pole Venemaal sanktsioonide tõttu enam võimalik osta.