Valge Maja avalikustas 300 miljoni dollari suuruse abipaketi Ukrainale

USA presidendi Joe Bideni administratsioon avalikustas 300 miljoni dollari suuruse abipaketi Ukrainale. Tegemist on esimese USA abipaketiga Ukrainale sel aastal ning see sisaldab laskemoona, tankitõrje- ja õhutõrjerelvi.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et abipakett toetab Ukraina sõdureid, kes kannatavad laskemoona puuduse all, kirjutab Bloomberg.

"Me juba näeme selle tagajärgi lahinguväljal," ütles Sullivan teisipäeval Valges Majas, lisades, et tegemist on Ukrainale hädavajaliku abiga.

Uus abipakett sisaldab tankitõrje- ja õhutõrjerelvi ning laskemoona, ütlesid Bloombergiga suhelnud, kuid anonüümseks jääda soovinud ametnikud, kelle sõnul võib lubatud varustus jõuda Ukrainasse loetud päevadega.

USA kaitseministeerium rahastab abipaketti relvade ostmisel säästetud raha eest. Näiteks sai USA sõjavägi plaanitust soodsama kokkuleppe 155-millimeetrilise laskemoona ja sõidukite soetamisel, mis osteti Ukrainale varem saadetud laovarude taastamiseks.

Kuigi rahastus uueks abipaketiks tuleneb kulude kokkuhoiust, on Pentagoni Ukrainale saadetud laovarude taastamise programm hetkel 10 miljardi dollariga puudujäägis, ütlevad ametnikud. USA kaitseministeerium pole saanud kongressilt täiendavat rahastust Ukraina abistamiseks viimase 15 kuu jooksul.

"Me saame kasutada seda kulude kokkuhoidu, et võimaldada seda väikest kogust julgeolekuabi kohe, mõjutamata USA sõjalist valmidust," ütles Sullivan, lisades, et kongress peaks võimalikult kiiresti heaks kiitma uue abipaketi.

"See laskemoon võimaldab Ukrainal tulistada mõnda aega, kuid ainult lühikest aega. Sellest kaugeltki ei piisa Ukraina vajaduste katmiseks lahinguväljal," ütles Valge Maja nõunik.

USA esindajatekoda kontrollivad vabariiklased on seni keeldunud panema hääletusele senatis juba veebruaris vastu võetud Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abipaketti. Vabariiklased soovivad kasutada abipaketi viibimist läbirääkimistel USA lõunapiiri üle, kuigi nad hääletasid veebruaris mõlema USA partei esindajate poolt kokku lepitud piirijulgeoleku eelnõu maha.

USA luure esindajad ütlesid esmaspäeval senati luurekomisjonile, et abipaketi viibimine võimaldab Moskval võtta sõjas initsiatiivi.

Moskva on teinud väikeseid, kuid püsivaid edusamme lahinguväljal alates 2023. aasta lõpust ning saab kasu USA ja teiste liitlaste osutatava abi ebakindlusest, ütlesid USA tähtsad luureametnikud, tutvustades senaatoritele aruannet USA ees seisvate suurimate ohtude kohta.