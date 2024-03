Euroala tööstustoodang langes järsult aasta alguses

Langus oli märksa sügavam, kui analüütikud ennustasid. Bloombergi küsitletud majandusteadlased ennustasid ainult 1,8-protsendilist langust. Lisaks korrigeeris Eurostat allapoole ka detsembrikuu tööstustoodangu mahu.

Uued andmed toonitavad Euroopa tööstussektori raskusi, eriti keeruline on olukord Saksamaal, mis on ühtlasi euroala suurim majandus. Tööstustoodangu järsk langus võib tähendada, et majanduskasvu väljavaateed esimeses kvartalis halvenevad veelgi, kirjutab Bloomberg.

Bloombergi küsitletud analüütikud ennustavad euroalale ainult 0,1-protsendilist majanduskasvu aasta esimese kolme kuu jooksul. Eelmisel nädalal avalikustas Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde majandusprognoosi, mille järgi kasvab Euroopa Liidu majandus ainult 0,6 protsenti terve aasta jooksul. Ühtlasi ütles ECB president, et majanduskasv jääb tagasihoidlikuks.

Enim vähenes jaanuaris kapitalikaupade tootmismaht, langedes 14,5 protsenti. Tegemist on muude kaupade valmistamiseks või teenuste osutamiseks kasutatavate toodetega. Ka tarbijakaupade toodang langes, samas kasvas energia tootmine.

Liikmesriikidest toimus suurim tööstustoodangu langus Iirimaal, kus tootmismaht vähenes 29 protsenti võrreldes detsembriga. Eurostat hoiatas, et Iiri statistikaamet tegeleb oma metodoloogia ülevaatamisega.