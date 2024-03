Scholzi koalitsioonipartnerid toetavad Tauruste saatmist Ukrainale

Saksa kantsleri Olaf Scholzi rohelistest ja liberaalidest koalitsioonipartnerid avaldavad temale suletud uste taga survet, et tema nõustuks kaugmaarakettide Taurus saatmisega Ukrainale.

Scholz on seni olnud vastu Tauruste saatmisele Ukrainale, väites, et koos rakettidega tuleks tulejuhtimiseks saata Ukrainasse ka Saksa sõdurid, mida ta aga ei kavatse teha. Samuti kardab Scholz, et rakettide 500 kilomeetrini ulatuv ründeulatus võimaldaks teoreetiliselt kasutada neid Moskva sihtimiseks.

Küsitluste järgi toetab enamus sakslastest kantsleri seisukohta, kuigi eksperdid vaidlustavad Scholzi väidet, et rakettide saatmisega kaasneks vajadus saata Ukrainasse sõdurid.

Saksa liberaalide (FDP) juhist rahandusminister Christian Lindner pole Scholziga nõus ning ta veel loodab, et Scholzi on võimalik ümber veenda, ütles Bloombergile asjaga kursis olev isik.

Näiteks kasutas Lindner suletud uste taga toimunud aruteludes argumenti, mille järgi on võimalik vähendada raketi ründeulatust ning välistada selle kasutumise võimaluse Venemaa territooriumil.

Teise anonüümseks jääda soovinud asjaga kursis oleva inimese sõnul toetab Tauruste Ukrainale saatmist ka rohelisest majandusminister ja asekantsler Robert Habeck. Ühtlasi ärritab Habeckit Scholzi ühepoolne keeldumine isegi arutada antud küsimust.

Scholz on olnud surve all saata Ukrainale Taurused üle aasta. Rakettide saatmise asemel rõhutab kantsler Saksamaa muu sõjaabi ulatust, kokku lubas Berliin saata Kiievile abi 30 miljardi euro ulatuses.

Ka kolmapäeval Saksa parlamendi alamkojas Bundestagis toimunud infotunni ajal kordas kantsler oma varasemat vastuseisu.

"Vastutustunne pole midagi, mida saab nõrkusena kirjeldada. Vastutustunne on hoopis see, millele on selle riigi kodanikel õigus," ütles Scholz seadusandjatele.

"Ma ei usu, et on vastutustundlik võimaldada ligipääsu sellele relvale ilma Saksa sõdurite osaluseta kohapeal. Jutt käib sihtimisest, tulistamisest ja tabamisest. Seda ei peaks toimuma ilma Saksa sõduriteta ja kantslerina on mul kohustus vältida Saksamaa osalust selles sõjas," vastas Scholz paremtsentristliku opositsiooni küsimustele.

Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) saadikud jätkavad aga pingutusi Tauruste saatmiseks. Neljapäeval toimub Bundestagis hääletus resolutsiooni eelnõu üle, mille pealkirjaks on "Jätkame järjekindlalt Ukraina toetamist – kiidame heaks kaugmaarakettide Taurus saatmise".

Kuigi Bloomberg ei eelda, et koalitsiooni kuuluvad saadikud asuvad eelnõu toetama, aitab parlamentaarne debatt hoida tähelepanu kaugmaarakettide saatmise teemal ning toonitab samas jätkuvaid erimeelsusi Saksamaa valitsevas koalitsioonis.