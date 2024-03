Biden kavatseb sekkuda US Steeli müüki Nippon Steelile

USA president Joe Biden kavatseb sekkuda USA terasetootja US Steeli müüki selle Jaapani konkurendile Nippon Steel. Biden avalikustab oma kahtlusi tehingu suhtes enne 10. aprillil toimuvat Jaapani peaministri Fumio Kishida USA-visiiti.

Eelmise aasta detsembris jõudis Nippon Steel kokkuleppele US Steeli juhtkonnaga USA terasetootja ülevõtmises 14,6 miljardi dollari eest. Kuigi kokkulepe rõõmustas finantsturge, kritiseerisid seda teravalt mitmed demokraatidest ja vabariiklastest senaatorid, kes esindavad suure terasetööstusega USA osariike. Kavandatavat tehingut kritiseerisid ka ametiühingud, kelle sõnul pole neid läbirääkimistesse kaasatud.

Valge Maja teatas toona, et kokkulepet tuleb hoolikalt üle vaadata, arvestades US Steeli juhtivat rolli USA riikliku julgeoleku vaatevinklist olulise materjali tootmisel.

Nippon Steel ütles toona, et oma USA rivaali omandamine oleks kõigi osapoolte huvides. Analüütikute sõnul loodab Jaapani kontsern saada kasu Bideni inflatsiooni vähendamise seaduses (IRA) sätestatud toetustest roheliste tööstusinvesteeringute tegemisel.

Asjaga kursis oleva isiku teeb Biden avalduse oma suhtumise kohta müügitehingusse enne Jaapani peaministri Fumio Kishida riiklikku visiiti Washingtoni 10. aprillil.

Financial Timesi allikate sõnul ärritab Bideni sekkumine müügitehingusse Jaapani poliitikuid ja avalikkust, sest see saadab "usaldamatuse signaali" ühele USA lähedasaimale liitlasele.

"President teab seda kõike, kuid paraku näib, et valimisaasta poliitika kaalub üles," ütles ta.

Väljaande teatel on Bideni avalduse mustand juba koostatud ning Valge Maja on juba Jaapani valitsust oma kavatsustest teavitanud.

Ajalehega suhelnud eksperdi Ivan Schlageri sõnul oleks presidendi sekkumine ühe ettevõtte ülevõtmisse teise riigi ettevõtte poolt pretsedenditu ajal, kui USA Välisinvesteeringute Komisjon (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) alles arutab müügitehingut ega ole lõplikku ostust langetanud.

Schlager lisas, et kuigi CFIUS on reeglina sõltumatu asutus, soovib Bideni administratsioon näidata ennast keskklassi töökohtade ja kodumaise tööstuse kaitsjana ka välispoliitikas.

Uudise avalikustamise järel langes US Steeli aktsia hind 12 protsenti 41,12 dollarile, mis on oluliselt madalam kui Nippon Steeli pakutud hind 55 dollarit aktsia kohta.

USA valimistel kaalukeeleks olevas Pennsylvania osariigis peakorterit pidava terasetootja rahanduslik seis on viimastel aastatel halvenenud, millele järgnesid kõnelused konkurentidega ülevõtmise osas. Eelmisel aastal algatas US Steeli juhtkond formaalse võimaluste ülevaatamise pärast seda, kui ülevõtmiskatse kodumaiselt konkurendilt Cleveland-Cliffs kukkus läbi.