Soome valmistab Vene rändesurve tõttu ette karmi piiriseadust

Soome valitsus peaks idapiiri puudutavaid seadusemuudatusi tutvustama reedel. Informeeritud isikute sõnul on tegemist väga erandliku seaduseelnõuga, mis on vastuolus Euroopa Liidu varjupaigadirektiivi ja rahvusvaheliste kokkulepetega.

Piiriseaduse ettevalmistamine on kulgenud raskelt. Siseminister Mari Rantanen saatis sel nädalal laiali seadust ette valmistava töörühma, mis pidi töötama märtsi lõpuni, ning andis seaduseelnõu koostamise ülesandeks siseministeeriumi enda töötajatele, sest eelnõuga on kiire.

Peaminister Petteri Orpo tutvustas seaduseelnõu neljapäeval põgusalt parlamendirühmadele. Dokument ei ole veel avalik, aga ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on kavas anda piirivalveametnikele üsna suured õigused saata Vene võimude poolt piirile suunatud inimesed tagasi Venemaale. Plaani kohaselt ei hakataks kõigis piiripunktides varjupaigataotlusi üldse vastu võtmagi.

Asjatundjate sõnul on tegemist nii karmide meetmetega, et valitsus ei üritagi seda esitada tavalise seaduseelnõuna, vaid eriseadusena, mis nõuab viie kuuendiku parlamendiliikmete toetust. Valitsusse kuuluv rootslaste partei RKP on juba teatanud, et ei toeta seadust, kui see on selgesti vastuolus põhiseaduse, rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Seda suuremat opositsiooni toetust oleks eelnõule tarvis.

"Meil Soomes on riigi julgeolekut puudutavad küsimused alati lahendatud koos ja nii tahame teha ka praegu. Me tahame ja ka vajame sellega edasi minnes laia parlamendienamust ja seetõttu ongi nii tähtis ühine, koalitsiooni ja opositsiooni piiri ületav koostöö Eduskunnas," ütles peaminister Orpo pärast kohtumist parlamendierakondade juhtide ja fraktsioonide esindajatega.

Reedel peavad valitsuserakonnad veel isekeskis aru ja alles seejärel saadetakse eelnõu kooskõlastusringile ja tutvustatakse ka avalikkusele.

Rootslaste partei esimees Anna-Maja Henriksson ei soostunud eile Soome ajakirjandusele ütlema, kas erakond on valmis eelnõu toetama või mitte. Opositsioonis olev Vasakliit teatas, et ütleb oma seisukoha pärast seda, kui on näinud kogu eelnõu. Vasakliidu fraktsiooni juht Jussi Saramo ütles Soome ringhäälingule Yle, et kui Soome rikub sisepoliitilistel põhjustel lepingutega võetud kohustusi ja võtab ainsa Euroopa Liidu riigina vastu selgelt rahvusvahelisi reegleid rikkuva seaduse, oleks see kingitus Vladimir Putinile ja hoopis nõrgestaks Soome julgeolekut. Ka sotsiaaldemokraadid ei öelnud veel, kas on valmis eelnõu toetama.

Keskkriminaalpolitsei teatel on Soome saabunud mitukümmend inimest, kes võivad ohustada riigi julgeolekut. Ligikaudu 200 üle idapiiri Soome saabunud varjupaigataotlejat on kadunud. Keskkriminaalpolitsei märkis, et ametivõimud ei saa kuidagi takistada inimeste lahkumist vastuvõtukeskustest ja kaduma läinud varjupaigataotlejate tegemistest ei ole politseil mingit aimu.

Peaminister Petteri Orpo pidas kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne, milles tuletas meelde olukorda Soome idapiiril ning kutsus üles sisserände ja piirijulgeoleku reegleid üle vaatama. Tema sõnul peab Euroopa Liit edastama selge sõnumi, et Euroopa kaitseb oma territooriumi sihikindlalt, reageerib kiiresti ja on kindlalt pühendunud oma piiride kaitsmisele.

Praegu on Soome idapiir suletud kuni 14. aprillini, aga teadaolevalt on kavas piiri kinni hoida seni, kuni uus piiriseadus valmis saab ja jõusse astub.