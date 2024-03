Galerii: Vene saatkonna ümber kogunesid hääletajad, protestijad ja politsei

Saatkonna kompleksi ühe sissepääsu juurde Pikal tänaval oli kogunenud järjekorda sadakond inimest. Teine grupp inimesi seisis saatkonna peaukse vastas.

Saatkonna lähistel on näha tugevdatud politseijõude.

Reedest pühapäevani kestval hääletusel on Venemaa praeguse liidri Vladimir Putini kõrval veel kolm kandidaati, kellest aga Putinile konkurente ei nähta. Mitu opositsioonilisemate vaadetega kandidaati keskvalimiskomisjon kõrvaldas, väites, et nende kogutud toetajate allkirjad on võltsitud.

Alates 2000. aastast Venemaad valitsenud Putin vormistab valimistega endale järgmise kuueaastase ametiaja.

Lääneriigid on juba ette tunnistanud Venemaa valimised ebademokraatlikeks.

Eesti on käskinud sulgeda Venemaal oma konsulaadid Tartus ja Narvas ning keelas ka valimisjaoskondade avamise mujal kui saatkonnas.