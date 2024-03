Otse reedel kell 12.30: Võrklaev ja Küüsvek NIB-i plaanidest

Pressikonverents on inglise keeles ilma tõlketa.

NIB aktsionäride nõukogus (Board of Governors), mis on panga kõrgeim juhtorgan, on esindatud panga kaheksa liikmesriiki Põhja- ja Baltimaadest. NIB aktsionäride nõukogu liikmed arutavad, kuidas pank saab kõige paremini panustada praeguses olukorras, kus Põhja- ja Baltimaadest omanike regionaalne koostöö on hoogu saamas. Nõukogu otsustab ka NIB 2023. aasta tulemuste põhjal dividendide maksmise aktsionäridest riikidele.

Peale NIB aktsionäride nõukogu koosolekut toimuv pressikonverents keskendub NIB mõjule ning Põhja- ja Baltimaade piirkonnale pakutavale lisaväärtusele praegustes oludes.

Sõna saavad NIB aktsionäride nõukogu esimees, Eesti rahandusminister Mart Võrklaev, NIB aktsionäride nõukogu liige, Islandi rahandus- ja majandusminister Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir ning NIB president ja tegevjuht André Küüsvek.

André Küüsvek Autor/allikas: ebrd.com

NIB on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mille kaasomanikud on Eesti, Island, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Pank annab laene nii oma liikmesriikides kui ka nendest väljaspool.

NIB rahastab projekte, mis tõstavad tootlikkust ning parandavad Põhja- ja Baltimaade keskkonda. Panga tegevuse üheks lisaeesmärgiks on ka liikmesmaade majanduste omavaheline lõimumine.