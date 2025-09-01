Põhjamaade Investeerimispank pikendas André Küüsveki lepingut pangajuhina

NIB nõukogu pikendas Küüsveki ametiaega panga presidendi ja juhatuse esimehena kuni 2029. augusti lõpuni. Küüsvek on olnud selles ametis alates 2021. aasta aprillist, teatas pank pressiteate vahendusel.

"Nõukogu hindab kõrgelt André Küüsveki panust NIB mõju ja olulisuse suurenemisel Põhja- ja Baltimaade regioonis, seda eriti praegustel keerulistel geopoliitilistel aegadel. Meil on heameel jätkata temaga koostööd panga presidendina veel kuni 2029. aastani," ütles NIB nõukogu esimees Merle Wilkinson pressiteate vahendusel.

"Mul on tõeliselt suur au jätkata NIB kui Põhja- ja Baltimaade hinnatuima organisatsiooni juhtimist, mis läheneb oma 50. aastapäevale. See on sobiv hetk vaadata tagasi meie saavutustele ja otsida uusi võimalusi kuidas saaksime oma koduregiooni veel rohkem panustada ja paremini teenida. NIB meeskonna pühendunud liikmena tahan anda endast parima, et panga edu jätkuks ka järgmisel poolsajandil," märkis Küüsvek.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille omanikud on Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. NIB rahastab projekte, mis tõstavad tootlikkust ning parendavad Põhja- ja Baltimaade keskkonda. NIB-i peakorter asub Helsingis ja piirkondlik keskus Riias. Põhjamaade Investeerimispangal on S&P Global Ratings'i ja Moodys'i poolt antud kõrgeim võimalik krediidireiting AAA/aaa.

Küüsvek oli enne NIB tegevjuhiks saamist Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (EBRD) Kesk-Aasia regiooni peadirektor. Tal on üle 25-aastane kogemus EBRD erinevatel ametikohtadel rahvusvahelise rahanduse valdkonnas. Enne seda oli ta töötanud juhtivates kommertspankades Eestis ja Saksamaal.