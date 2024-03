Prantsuse minister ei luba poliitkorrektsuse sildi all raamatuid muuta

Suurbritannia ja USA kirjastajad tahavad, et kuulsate kirjanike teosed oleksid kooskõlas poliitkorrektsuse nõuetega ning eemaldavad raamatutest sõnavara, mis võib mõnda lugejat solvata. Prantsuse kultuuriminister võrdles sellist tegevust tsensuuriga ning lubas, et tema juhtimisel peetakse riigis loomevabadusest lugu.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron määras hiljuti riigi uueks kultuuriministriks Rachida Dati. Minister pidas parlamendis kõne ning mõistis hukka ingliskeelsest maailmast tulnud uue trendi, mille raames muudetakse kuulsate kirjanike loomingut.

Prantsusmaal muudeti hiljuti kuulsa kirjaniku Agatha Christie loomingut. Prantsuse kirjastajad tahtsid nii viia Christie teosed kooskõlla ingliskeelsete väljaannetega, vahendas The Times.

"Me teame, kuhu tsensuur viib. Peame austama loominguvabadust. Mind vapustas Agatha Christie raamatute ümberkirjutamine, olen šokeeritud," rääkis Dati.

Tema sõnul ohustab woke-kultuur kõiki tuntuid kirjandusteoseid. Dati sõnul peab Prantsusmaa jääma truuks originaalsete tekstidele.

Dati pole oma kriitikas Prantsusmaal üksi. Ka paljud kirjastajad leiavad, et Prantsusmaa ei peaks kummardama USA moevoolude ees ning varem kirjutatud tekstid tuleb rahule jätta.

Eelmisel aastal muutis näiteks Briti kirjastus musta huumorit viljelenud Roald Dahli teoseid. Välja võeti mõningad sõnad ja need asendati sõnastusega, mis on väidetavalt poliitkorrektne. Prantsuse kirjastus keeldus järgimast oma Briti kolleegide eeskuju ja prantslased saavad endiselt nautida Dahli teoseid sellistena, nagu autor need kirjutas.

2020. aastal nõustus aga Prantsuse kirjastus muutma Agatha Christie loomingut. Christie on Prantsusmaal väga populaarne ning muudatused tekitasid ühiskonnas suurt vastukaja. Sekkus isegi Prantsuse endine Nicolas Sarkozy, kes mõistis muudatused hukka.

Hiljuti teatasid Prantsuse kirjastajad, et võtavad palgale niiöelda tundlikke lugejaid. Need lugejad vaatavad siis läbi raamatuid ning uurivad, ega seal pole väljendeid, mis võivad olla solvavad. Kriitikud võrdlesid seejärel sellist tegevust George Orwelli legendaarse teosega "1984".

"20. sajandi totalitaarsed režiimid on kadunud. USA-s on tekkimas veel üks, see pole nii jõhker, aga on salakavalam," kirjutas Prantsuse leht Le Figaro.