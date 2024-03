USA: andsime Putinile teavet terroriohust Venemaal

Selle kuu alguses teatas USA saatkond Venemaal, et jälgib teateid selle kohta, et äärmuslastel on plaanid võtta sihikule suured kogunemised Moskvas, sealhulgas kontserdid, ning hoiatas USA kodanikke selliseid kohti vältima.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson ütles, et USA valitsus jagas seda teavet Venemaa võimudega kooskõlas oma pikaajalise hoiatamiskohustuse poliitikaga.

Kuid teisipäevases kõnes nimetas Putin ameeriklaste hoiatusi provokatsiooniks, öeldes, et need tegevused meenutavad otsest väljapressimist ja kavatsust hirmutada ja destabiliseerida Venemaa ühiskonda.

Putini seisukoht tuli vaatamata asjaolule, et Venemaa võimud on viimase kuu jooksul teatanud mitmest ISIS-ega seotud intsidentist.

Riiklik uudistekanal RIA Novosti teatas 3. märtsil, et Inguššias Karabulakis hukkus terrorismivastases operatsioonis kuus ISIS-e liiget; 7. märtsil teatas RIA, et julgeolekuteenistused on avastanud ja neutraliseerinud Kaluga piirkonnas keelatud organisatsiooni Vilajat Khorasan rakukese, mille liikmed kavandasid rünnakut Moskva sünagoogi vastu; ja 20. märtsil teatas RIA, et ISIS-e lahingugrupi ülem peeti kinni.